Un Posto al Sole Anticipazioni 21 febbraio 2024: Tra Silvia e Michele scatta qualcosa. Tra loro c'è grande sintonia

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 21 febbraio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Silvia e Michele scopriranno di avere ancora molta sintonia mentre Rosa e Ida faranno scelte inaspettate.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda su Rai3 il 21 febbraio 2024, alle ore 20.50, Michele e Silvia saranno impegnati a organizzare il matrimonio della figlia e scopriranno di avere ancora una grande sintonia. I due ripenseranno al dolce passato insieme e potrebbero capire di non aver mai del tutto cancellato il loro amore. Intanto Clara e Rosa cercheranno di superare la loro brutta discussione evitando così di buttare al vento anni di amicizia. La Curcio tenterà di convincere la Picariello a lasciare la sua casa ma lei non vorrà cedere e finirà per fare una scelta inaspettata per contrastare le intimidazioni. Ida invece, infastidita dagli ultimatum di Roberto e convinta che sia arrivato il momento di non far soffrire più Diego, farà una scelta molto difficile.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele e Silvia riscoprono una grande sintonia

Silvia ha scoperto che Michele ha aiutato Nunzio facendogli un prestito, senza dire nulla a nessuno. La Graziani è rimasta senza parole ma soprattutto è grata all’ex marito per aver fatto questo bellissimo gesto, atto a salvare il suo Vulcano. Tra lei e il Saviani c’è stato un grande riavvicinamento e i due scopriranno di avere ancora una grande sintonia quando si troveranno impegnati nei preparativi per le nozze di Rossella. Rivangare i momenti dolci del passato farà capire loro di provare ancora un forte sentimento l’uno per l’altra? Scoccherà la scintilla?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosa chiede aiuto per fermare le intimidazioni ma…

L’amicizia tra Clara e Rosa è in pericolo. Le due ragazze hanno avuto un duro scontro e le tensioni tra loro continueranno. Tutto questo a causa dello sfratto arrivato alla Picariello e alla proposta di Alberto, che ha trovato una casa per la Curcio e per Federico. Clara ha insistito con Rosa affinché si trasferissero insieme nell’appartamento affittato dal Palladini ma la mamma di Manuel non vuole cedere e non vuole dover nulla all’avvocato. Per difendersi dalle intimidazioni, Rosa cercherà aiuto da un’altra parte e farà una scelta molto particolare per salvarsi da chi vuole cacciarla.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Ida fa una scelta molto difficile

Ida ha gelato Diego e poi, accortasi di aver esagerato, ha cercato di farsi perdonare. La ragazza si troverà però a fare una scelta molto difficile. Dovrà infatti prendere una decisione dopo aver subito l’ennesimo ultimatum da parte di Roberto e dopo aver visto soffrire il Giordano. Ma cosa deciderà di fare? Se ne andrà o denuncerà quello che è successo, mettendosi lei stessa a rischio di arresto?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.