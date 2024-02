Un Posto al Sole Anticipazioni 22 febbraio 2024: Giulia affronta di petto Luca. E' ora di mettere le cose in chiato!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 22 febbraio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Giulia decide di fare un discorsetto con Luca mentre Rosa dovrà cavarsela da sola. La sua richiesta d'aiuto non è andata a buon fine.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 22 febbraio 2024, alle ore 20.50, Giulia deciderà di affrontare di petto Luca e le sue paure. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Poggi, colpita dall’arrivo al Centro Ascolto di un caso analogo a quello del De Santis, vorrà fare un discorsetto al suo amato amico, affinché si riprenda e non si lasci abbattere da quello che sta succedendo. Intanto Rosa sarà sempre più in difficoltà. La sua richiesta d’aiuto è rimasta inascoltata e non saprà più che fare. Serena e Filippo saranno ancora preoccupati per l’atteggiamento apatico di Irene. La bambina è diventata ingestibile.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Giulia affronta Luca

La salute di Luca sta peggiorando e i momenti di vuoto di memoria stanno diventando più frequenti. La cosa più preoccupante è però lo stato d’animo del De Santis, che proprio non riesce a trovare pace e a fidarsi delle parole di Giulia, rimasta – al contrario di lui – propositiva. L’atteggiamento del medico, che non riesce a capacitarsi di quanto gli sta succedendo, spingerà la Poggi a intervenire di nuovo. Dopo aver sentito un caso analogo al Centro Ascolto, Giulia deciderà di scendere in campo e di fare un bel discorso al suo amico.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosa senza via di scampo

L’amicizia tra Rosa e Clara sta vivendo dei momenti di grande tensione e potrebbe essere per sempre rovinata. Tutta colpa dello sfratto e di Alberto Palladini, che ha approfittato del momento per tornare alla carica con la Curcio e convincerla ad accettare l’appartamento che ha trovato per lei e per Federico. Rosa però non ci sta ma dovrà fare i conti con la solitudine e nuove pericolose minacce. La Picariello si troverà persino a dover rivedere i suoi piani dopo che la sua richiesta d’aiuto rimarrà inascoltata.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Serena e Filippo non sanno più che fare con Irene

Filippo e Serena non sanno più che fare con Irene. La piccola non smette di preoccupare i genitori, comportandosi in modo apatico e rimanendo sulle sue. La festa di Carnevale annullata ha poi complicato tutto e pare proprio che la piccola nasconda dei segreti che il suo papà e la sua mamma non hanno ancora compreso. I Sartori riusciranno a comprendere cosa sta accadendo o no?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 19 al 23 febbraio 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.