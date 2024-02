Un Posto al Sole Anticipazioni 19 febbraio 2024: Ida gela Diego!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 19 febbraio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Ida lascerà senza parole Diego, dopo una proposta romantica del Giordano. Intanto Clara e Rosa litigheranno.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap in onda il 19 febbraio 2024 alle ore 20.50 su Rai3, Diego cercherà di passare del tempo insieme a Ida. Al ragazzo verrà in mente un’idea per stare accanto alla sua amata ma purtroppo il destino remerà contro i due innamorati ancora una volta. Ida infatti lo gelerà rispondendogli un secco no. Flavio intanto continuerà con i suoi piani e Diana sarà molto preoccupata mentre Rosa e Clara avranno un duro scontro a causa delle tensioni accumulate sino a ora.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Ida gela Diego

Ida e Diego hanno ceduto alla passione ma nonostante abbiano capito di amarsi, non possono uscire allo scoperto. Il buon Giordano, nonostante le paure della sua amata e la promessa che entrambi hanno fatto di non mettersi nei guai, vorrà passare del tempo con lei. Penserà quindi a un modo per trascorre una serata insieme e lo proporrà alla mamma di Tommaso. Lei però, spaventata di finire ancora di più nei guai, gli darà una risposta che il povero Diego non si aspettava. Il figlio di Raffaele rimarrà di sasso, gelato e senza riuscire a reagire.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Flavio scatenato più che mai

Abbiamo ormai certezza che Flavio sia un uomo molto pericoloso. Purtroppo le cose diventeranno sempre più preoccupanti e spaventose. Anche Diana si accorgerà di quanta cattiveria possa avere il Bianchi e ne rimarrà sconvolta. L’imprenditore tirerà fuori delle idee terribili e Rosa e Clara potrebbero essere le sue prossime vittime. Tra le due quella a essere più a rischio sarà Rosa, che proprio non ne vuole sapere di lasciare la sua casa; mai e poi mai cederà ai ricatti.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Rosa e Clara litigano

La situazione che si è creata tra Rosa e Clara è una vera e proprio bomba a orologeria. La Picariello non si è trattenuta dal dire all’amica di essere molto preoccupata per lei e per il suo rapporto, sempre più stretto, con Alberto. Rosa è convinta e glielo ha detto che se il Palladini l’ha fatta soffrire una volta – anzi più di una – lo farà di nuovo. Da lui non è quindi il caso di accettare alcun aiuto anche se questo risolverebbe i loro problemi. Le due amiche, con idee completamente opposte, finiranno per discutere animosamente, tanto da mettere in pericolo la loro amicizia.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.