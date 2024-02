Un Posto al Sole Anticipazioni 23 febbraio 2024: Rosa nel mirino del boss Torrente. Riuscirà a salvarsi?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda su Rai3 il 23 febbraio 2024, alle ore 20.50, Rosa dovrà trovare presto una soluzione al suo dramma. La Picariello, rimasta sola ad affrontare lo sfratto e le minacce, rischierà di finire nel mirino del boss Torrente, pronto a tutto affinché la donna lasci lo stabile. Intanto Nunzio sarà molto deluso dalla scoperta che i suoi aggressori non pagheranno per quello che hanno fatto mentre Giulia e Luca, dopo il discorsetto della Poggi, troveranno finalmente un momento per stare da soli. Filippo e Serena finiranno per discutere a causa dello strano atteggiamento di Irene, che continuerà a usare il cellulare senza che i suoi genitori lo sappiano.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosa nel mirino del boss Torrente

Rosa è nei guai sino al collo. La ragazza ha cercato un escamotage per non cedere alle minacce ma la sua richiesta d’aiuto è rimasta inascoltata. La Picariello non vuole piegare la testa alle minacce e non vuole per nessuna ragione lasciare la sua casa. Non ha soldi per pagare un affitto e non ha alcuna intenzione di accettare di trasferirsi nell’appartamento che Alberto ha trovato per Clara. Non si è mai fidata e mai si fiderà del Palladini ed è fermamente convinta che pure la Curcio non debba accettare le proposte del suo ex. La sua insistenza le sta però procurando grandi problemi e la sta mettendo in pericolo. Rosa rischia infatti di finire nel mirino del boss Torrente, deciso a cacciarla.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Giulia e Luca finalmente in sintonia

Giulia ha affrontato di petto Luca e sembra aver ottenuto quello che voleva. Il De Santis deve ringraziare la Poggi per il grande affetto che gli sta dimostrando e per avergli fatto sempre capire di tenere a lui. E proprio dopo il discorsetto d’affetto da parte di Giulia, Luca riuscirà a rilassarsi un pochino e a non pensare costantemente alla tragica situazione che sta vivendo. I due riusciranno a passare una serata insieme senza che l’incubo della malattia bussi alla loro porta. Nunzio intanto sarà furioso. Il Cammarota scoprirà che i suoi aggressori non saranno puniti.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Serena e Filippo in lite a causa di Irene

La situazione a casa Sartori sta diventando ogni giorno più difficile. Serena e Filippo non riescono a capire cosa stia succedendo alla loro figlia e purtroppo la tensione li sta portando a scontrarsi. Irene, inconsapevole di aver creato un vero e proprio pandemonio tra i suoi genitori, continuerà a isolarsi sempre di più ma soprattutto a usare di nascosto il vecchio cellulare della madre. Che segreti starà nascondendo?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.