Un Posto al Sole Anticipazioni 22 novembre 2024: Un Natale complicato in arrivo a Palazzo Palladini. Ecco cosa succede

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole del 22 novembre 2024 in onda su Rai3. Nell'episodio della Soap, Rossella penserà seriamente alla proposta di Michele mentre Renato troverò le prime e serie difficoltà nell'organizzazione delle vacanze di Natale.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 22 novembre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, vedremo Renato molto in difficoltà con l’organizzazione delle feste di Natale. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Poggi vorrà organizzare le vacanze natalizie per tutta la sua famiglia e come per l’estate, penserà di partire per la Sicilia e raggiungere Angela e Franco. Peccato che convincere Niko non sarà facile, visto che anche stavolta il figlio riuscirà a spiazzarlo, anche grazie all’aiuto di Manuela. Intanto la festa del quartiere si rivelerà un grande successo ma attenzione, le apparenze potrebbero ingannare e potrebbe accadere di tutto. Nunzio continuerà a non riuscire a trovare una soluzione per chiudere il suo rapporto con Diana mentre Rossella rifletterà sul consiglio di Michele e penserà davvero di fare un viaggio studio all’estero. Vediamo insieme cosa succederà nel dettaglio:

Un Posto Al Sole Anticipazioni 22 novembre 2024: Natale complicato per Renato!

Renato potrebbe avere un’altra delusione da parte della sua famiglia, esattamente come successo la scorsa estate. Poggi cercherà di organizzare una trasferta in Sicilia per raggiungere, tutti insieme, Angela e Franco in Sicilia. Ovviamente oltre a voler coinvolgere Giulia, tenterà di convincere Niko, prima che lui prenda altri impegni. Ma il giovane avvocato lo spiazzerà anche in questa occasione e Manuela gli darà una mano. Cosa succederà? Possibile che Niko dica un’altra volta no a raggiungere sua sorella?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Per Rosa e Giulia la tragedia è dietro l’angolo?

La festa organizzata da Rosa e Giulia per rallegrare il quartiere e per riportare la pace ha avuto un grande successo ma tutto potrebbe presto tramutarsi in tragedia. Le cose prenderanno una brutta piega e stavolta potrebbe accadere davvero l’impensabile. Le anticipazioni non ci rivelano ancora cosa capiterà ma è molto probabile che nella prossima settimana o nelle prossime settimane, assisteremo a qualcosa di irreversibile. La vita della Picariello e della Poggi cambierà in una manciata di secondi?

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Rossella riflette sulla proposta di Michele

Michele ha fatto una proposta sconvolgente a Rossella. Saviani ha spinto la figlia a prendere in seria considerazione di fare un anno studio all’estero e di ricominciare così, lasciandosi alle spalle i problemi che sino a ora ha accumulato sulle sue spalle. Ross prenderà davvero in considerazione questa opportunità, soprattutto perché si renderà conto che Nunzio non riesce ancora a rompere con Diana, spaventato di farla stare male. Possibile che la nostra dottoressa lasci Napoli ancora una volta per seguire un futuro più roseo altrove? Il Cammarota la seguirà o i due vivranno un amore a distanza? Lo scopriremo molto presto.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.