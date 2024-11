Un Posto al Sole Anticipazioni 18 novembre 2024: Costabile tra le grinfie di Gagliotti. Il socio di Ferri è un criminale!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 18 novembre 2024 su Rai3. Nell'episodio della Soap Costabile sarà sempre più nei guai con Gagliotti, il nuovo socio (criminale) di Ferri. Intanto Alberto sarà disperato per la decisione di Clara.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 18 novembre 2024 su Rai3 alle ore 20.50, Costabile sarà sempre più in difficoltà. L’Altieri è nel mirino di Gennaro Gagliotti, che si rivelerà un criminale della peggior specie. Il fratello di Mariella sarà costretto a fare delle scelte molto difficili e pericolose e pure Roberto potrebbe trovarsi in difficoltà, visto che l’uomo è diventato il suo più grande socio in affari. Ferri sarà talmente entusiasta di questa nuova partnership da imporre a Filippo di liberare spazi pubblicitari in radio, per inserire quelli dell’impresa del suo nuovo partner. Alice intanto continuerà ad approfondire la sua conoscenza con Vinicio e confesserà alla nonna, con grande emozione, di sentirsi finalmente coinvolta emotivamente da un altro ragazzo, per la prima volta dopo Nunzio. Marina storcerà il naso. Alberto cercherà il sostegno di Luca per aiutarlo a far fronte alla decisione di Clara ed Eduardo di non tornare più a Napoli.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Costabile sempre più nei guai

Costabile si è messo in guai seri. Per la fretta di rimediare quello che ha fatto a Manuela, ora deve dei soldi a un uomo senza scrupoli, Gennaro Gagliotti. Questi è lo stesso uomo con cui Roberto ha stipulato un accordo per la radio e di cui è veramente contento. Mentre il fratello di Mariella finirà a essere sempre più sotto torchio, Ferri continuerà a fare il gioco del Gagliotti e chiederà a Filippo di liberare spazi pubblicitari per inserire, in radio, alcuni spot dell’impresa del suo nuovo socio. L’imprenditore purtroppo non si renderà conto di aver appena firmato un patto con un criminale, di cui sentiremo parlare sempre più spesso.

Un Posto al Sole Anticipazioni 18 novembre 2024: Alice e Vinicio sempre più vicini

A rendere la partnership tra Ferri e Gagliotti sempre più pericolosa, è la relazione che sta nascendo tra Alice e Vinicio, il fratello di Gennaro. I due ragazzi si sono trovati in radio e hanno scoperto, giorno dopo giorno, di avere molto in comune. Per la Pergolesi è stata una piacevole scoperta e confesserà alla nonna di sentirsi coinvolta seriamente da un ragazzo per la prima volta dopo Nunzio. Marina cercherà di tenere sotto controllo la sua nipotina che, come lei sa e come sappiamo anche noi, è capace di causare dei veri disastri. Il suo entusiasmo potrebbe diventare molto pericoloso per tutti e nonna Giordano non ha alcuna intenzione di permetterle di combinare altri guai, a cui lei dovrà poi mettere una toppa. In famiglia c’è già troppo trambusto.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Alberto chiede aiuto a Luca

Una brutta sorpresa ha sconvolto Alberto. Palladini ha scoperto che Clara ed Eduardo non hanno alcuna intenzione di tornare a vivere, in pianta stabile, a Napoli. Nonostante l’incubo Torrente sia finito, marito e moglie vogliono trovare un posto dove far crescere i loro bambini sereni. Questa scelta ha però delle terribili conseguenze per Alberto, che non potrà rivedere spesso il suo Federico e che si ritroverà a fare il padre dei pochi giorni. Questa situazione sarà per lui pesantissima e chiederà aiuto a Luca, che gli ha già promesso di sostenerlo. Ma il De Santis cosa potrà fare per fermare la Curcio e il suo consorte, ormai decisi a prendere le distanze sa un posto che ha provocato loro grandi sofferenze, soprattutto nell'ultimo periodo?

