Un Posto al Sole Anticipazioni 19 novembre 2024: Michele ha un terribile sospetto sui Gagliotti e Marina tiene d'occhio Alice

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 19 novembre 2024 su Rai3. Nell'episodio della Soap, Michele comincerà ad avere dei sospetti sulla famiglia Gagliotti mentre Marina terrà d'occhio Alice e Vinicio.

La puntata di Un Posto al Sole che ci farà compagnia il 19 novembre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, sarà ricca di suspense. Michele comincerà a capire che la famiglia Gagliotti nasconde qualche sordido segreto e inizierà a guardarsi le spalle da loro. Anche Marina alzerà la guardia con Vinicio. La Giordano non riuscirà a nascondere di essere preoccupata per la relazione tra Alice e il fratello di Gennaro. Mariella capirà invece cosa c’è dietro alla paura di Castrese di dichiarare la sua omosessualità mentre Costabile sarà sempre più in preda al suo aguzzino e sarà disposto a tutto per uscire da questa situazione assurda e pericolosa. Alberto non potrà rassegnarsi all’idea di perdere il suo Federico mentre Guido si metterà di nuovo nei pasticci.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Michele e Marina sospettosi

Ferri ha un nuovo partner in affari e sembra veramente soddisfatto della sua collaborazione con Gagliotti. L’imprenditore ha ordinato a Filippo di trovare posto, alla radio, per gli spot dell’azienda dl suo socio, con cui ha trovato un grande feeling imprenditoriale. Ma Gennaro e la sua famiglia cominceranno a insospettire Michele. Saviani guarderà con sospetto il manager che si accompagna a Roberto e cercherà di capire a che gioco stia giocando. Senza volerlo, Marina sarà dalla sua parte. Alla Giordano non piacerà la relazione tra Vinicio e Alice e non riuscirà a nascondere la sua preoccupazione sulla nuova frequentazione della nipote. Michele e Marina capiranno di essere sulla linea d’onda e decideranno di collaborare?

Un Posto al Sole Anticipazioni 19 novembre 2024: Costabile pronto a tutto per uscire dai guai

Costabile è tra le grinfie di Gagliotti e su di lui si sta stringendo una morsa molto pericolosa, che potrebbe portarlo a compiere dei gesti disperati. Il fratello di Mariella non riuscirà più a sopportare di sentirsi spalle al muro e parrà disposto a tutto per liberarsi del giogo del criminale, che si rivelerà puntata dopo puntata, sempre più terrificante e spietato. Cosa farà il giovane? Si metterà ancora più nei guai con le sue stesse mani? Intanto Mariella scoprirà la verità dietro alla paura di Castrese di dichiarare la propria omosessualità.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Alberto e Guido in crisi

Una brutta sorpresa ha lasciato Alberto senza parole. Clara ed Eduardo vogliono lasciare Napoli per sempre. I due desiderano vivere in un posto non così ricco di difficili e dolorosi ricordi e preferiscono crescere i loro bambini in un luogo di pace e serenità. Insomma vogliono ricominciare da capo. Questa scelta ha però delle conseguenze gravissime su Alberto, che non vorrà separarsi di nuovo da Federico. Palladini avrà sempre più paura di perdere suo figlio mentre Guido capirà di essersi messo in un pasticcio. L’organizzazione della sua vita non sarà così semplice come lui prevedeva e si renderà conto di un lato del carattere di Claudia, che gli renderà le cose ancora più difficili.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.