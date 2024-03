Un Posto al Sole Anticipazioni dal 18 al 22 marzo 2024: Clara è incinta di Eduardo. Alberto va su tutte le furie!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 18 al 22 marzo 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 18 marzo 2024

Mariella e Guido stanno vivendo dei momenti di grande tensione. I due dovranno cercare di ritrovare la sintonia di un tempo e saranno costretti a lavorarci. Intanto Manuela farà i conti con il suo gesto, totalmente incauto, nei confronti della piccola Irene, ora sotto stretta osservazione. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 18 marzo 2024.

Puntata in onda Martedì 19 marzo 2024

Michele si troverà a fare i conti con un pensiero che non lo tormentava da tempo. Il Saviani rifletterà sul suo ruolo di padre e sarà piuttosto pensieroso a riguardo. Silvia invece si troverà ad avere un alleato completamente inaspettato mentre Rossella capirà di non potersi più sottrarre al confronto con Nunzio. Manuela sarà tormentata dai sensi di colpa per aver dato a Irene il vecchio cellulare di Serena e la situazione in casa Sartori peggiorerà visibilmente con Irene che non darà per nulla retta ai suoi genitori, desiderosi di aiutarla. Guido continuerà invece ad avercela con Mariella, arrivando persino a non curarsi dei gesti premurosi della moglie nei suoi confronti. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 19 marzo 2024.

Puntata in onda Mercoledì 20 marzo 2024

Nunzio non avrà più pazienza e vorrà un immediato confronto con Rossella, da cui si affretterà a correre. Intanto Manuela continuerà a essere così tanto preoccupata da cominciare a fare insospettire Serena. La Cirillo penserà che sua sorella sia coinvolta in quello che è successo a Irene. Roberto e Marina dovranno tranquillizzare Ida e le faranno una concessione che riuscirà a calmare la giovane e a farla tornare sotto il loro controllo. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 20 marzo 2024

Puntata in onda Giovedì 21 marzo 2024

Alberto cercherà di rispettare la promessa fatta a Clara e si metterà alla ricerca di una nuova sistemazione. La Curcio però, visto quello che le sta succedendo, sarà sempre più combattuta. Guido continuerà a essere freddo con Mariella mentre Salvatore farà un incontro molto interessante a Il Vulcano. Roberto e Marina hanno permesso a Ida di rivedere suo padre e saranno convinti che questa concessione abbia calmato la ragazza. Peccato però che Diego abbia un piano in mente e sarà pronto a rivoluzionare tutto. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 21 marzo 2024

Puntata in onda Venerdì 22 marzo 2024

Rosa sta per lasciare la Terrazza ma Manuel non sarà poi così tanto contento di lasciare l’appartamento di Giulia, non dopo aver fatto così tanta amicizia con Luca. La Picariello però vorrà tornare a casa anche se su di lei continuerà ad aleggiare un’ombra malefica. Alberto scoprirà che Clara aspetta un bambino da Eduardo e andrà su tutte le furie nonostante la Curcio gli riveli di non essere sicura di volerlo tenere. Sasà approfondirà la conoscenza di Luciano, incontrato per caso a Il Vulcano. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 22 marzo 2024

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20.50.