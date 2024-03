Un Posto al Sole Anticipazioni 22 marzo 2024: Alberto scopre che Clara è incinta e scoppia il caos!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 22 marzo 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Alberto scopre che Clara è incinta e va su tutte le furie. La Curcio è nei guai?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Rai3 il 22 marzo 2024, alle ore 20.50, Alberto scoprirà che Clara aspetta un bambino da Eduardo e, come era prevedibile, darà di matto. L’avvocato andrà su tutte le furie nonostante la ragazza gli riveli di essere molto confusa e di non sapere cosa fare. Intanto Rosa e Manuel saranno pronti a lasciare la Terrazza per tornare a casa ma la Picariello avrà molta difficoltà a convincere suo figlio a lasciare l’appartamento che li ha ospitati in questo periodo e in cui ha trovato un amico. Cerri e Luciano approfitteranno dei loro incontri per approfondire la loro conoscenza.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto scopre che Clara è incinta ed è una furia

Clara è incinta di Eduardo ma non ha idea di come fare ora che la sua vita sta per diventare ancora più complicata. Come se non bastasse, la verità sulla sua delicata situazione verrà a galla. Alberto, che fino a ora aveva sperato di aver riguadagnato terreno con la Curcio, andrà su tutte le furie. Il Palladini non riuscirà a trattenere rabbia e risentimento nei confronti della sua ex e si può solo sperare che non decida di vendicarsi di lei e possa tornare a essere una minaccia per il suo futuro. A nulla serviranno le spiegazioni di Clara, confusa e incapace di capire quale sia la strada giusta da intraprendere.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Manuel non vuole lasciare Palazzo Palladini

Rosa dovrà lasciare l’appartamento di Giulia e tornare a casa sua. La Picariello si troverà però a gestire altri problemi. Non solo dovrà di nuovo affrontare chi la vuole fuori dal quartiere ma dovrà convincere Manuel a lasciare la Terrazza. Il piccolo faticherà a staccarsi dall’appartamento in cui ha ritrovato serenità e ha persino stretto una nuova amicizia. Sua madre sarà però decisa a ritornare nel posto che vuole ancora, e con grinta, difendere.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Cerri e Luciano sempre più vicini

Cerruti ha incontrato Luciano e ha scoperto in lui una persona davvero molto piacevole. I loro incontri si faranno sempre più consueti e i due avranno modo di approfondire la loro conoscenza. Che sia arrivato un nuovo amore nella vita di Sasà? Castrese sarà relegato nel dimenticatoio? Intanto continueranno i battibecchi tra Mariella e Guido. I Del Bue riusciranno a ritrovare la pace?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 18 al 22 marzo 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.