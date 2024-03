Un Posto al Sole Anticipazioni 21 marzo 2024: Diego fa scacco matto a Roberto e Marina?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 21 marzo 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Diego farà una mossa che potrebbe mettere Roberto e Marina in difficoltà mentre Clara sarà sempre più tesa per la sua grande novità.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 21 marzo 2024, alle ore 20.50, Roberto e Marina crederanno di aver Ida sotto controllo ma potrebbero presto scoprire di essere nei guai. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che un’iniziativa messa in atto da Diego potrebbe mettere i Ferri completamente sotto scacco. Intanto Alberto continuerà a voler trovare una sistemazione per lui, come ha promesso a Clara. La Curcio non sarà però per nulla serena e il suo nervosismo sarà più che evidente. Mariella si renderà conto che Guido è sempre più freddo con lui mentre Cerri farà un incontro che si rivelerà molto interessante.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Diego mette Roberto e Marina in scacco matto?

Roberto e Marina hanno fatto un’importante concessione a Ida. I due hanno permesso al padre della ragazza di farle una visita a Palazzo Palladini e ora sono convinti, che dopo questo gesto, la ragazza non sia più così nervosa e sia tornata sotto il loro controllo. Peccato però che una mossa di Diego potrebbe ribaltare tutto e costringere i Ferri a giocare in difesa. Cosa avrà pensato il Giordano? Quale svolta potrebbe esserci per Ida e il piccolo Tommaso?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara sempre più tesa

Clara ha scoperto di essere incinta ma dopo l’incontro con Eduardo è ancora più confusa sul da farsi. Non sarà poi facile rivelare tutto ad Alberto, che sicuramente non prenderà per nulla bene questa novità. Il Palladini intanto, ignaro di tutto, continuerà a portare avanti la promessa fatta alla Curcio e proseguirà con la ricerca di un appartamento adatto a lui. Presto però la calma che si è creata tra i genitori di Federico farà posto al caos più totale. L’avvocato scoprirà la verità che la sua ex compagna gli sta tenendo nascosta e andrà su tutte le furie.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Un incontro molto promettente per Cerri

Guido non riesce a perdonare Mariella e continua a trattarla con freddezza. L’Altieri si renderà sempre più conto che suo marito sta cercando di evitarla e ne rimarrà profondamente colpita. Intanto Cerri farà un piacevole incontro a Il Vulcano. Sasà si imbatterà in Luciano, che si dimostrerà una persona molto gradevole con cui passare del tempo. Possibile che tra loro possa nascere qualcosa?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 18 al 22 marzo 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.