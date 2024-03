Un Posto al Sole Anticipazioni 19 marzo 2024: Guido non perdona Mariella mentre Rossella è costretta a un atteso confronto!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 19 marzo 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Guido continuerà ad avercela con Mariella mentre Rossella si preparerà a un atteso confronto, che non potrà più rimandare.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 19 marzo 2024, alle ore 20.50, Rossella capirà di non potersi più sottrarre a un confronto ormai atteso da tempo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza dovrà prendersi le responsabilità delle sue azioni e non potrà più rimandare. Intanto Guido, nonostante le premure di Mariella, continuerà a essere furioso contro la moglie. Michele invece rifletterà sul suo ruolo di padre mentre Silvia troverà un’alleata completamente inaspettata. Filippo e Serena tenteranno di aiutare ancora Irene e di risolvere il problema che si è creato a causa dell’uso improprio del web ma la bambina non intenderà collaborare. Manuela si sente in colpa e starà ancora più male per quello che è successo alla nipote.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella costretta a un atteso confronto

Quanto successo nella vita di Rossella era chiaro che avrebbe avuto ripercussioni. Ross si renderà conto di non poter rimandare l’atteso confronto e dovrà prendere coraggio per poterlo fare e spiegare tutte le sue ragioni. Intanto Michele rifletterà sul suo ruolo di padre. L’incontro con Luciano e quello che è accaduto l'hanno fatto riflettere a fondo. Silvia invece troverà un’alleata inaspettata, che potrebbe aiutarla in questo momento particolare.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido non perdona Mariella

Da quando Guido si è sentito male, Mariella sta cercando di rimediare per averlo voluto punire per la sua pigrizia. L’Altieri cerca di coccolarlo sempre di più ma questo ha finito per infastidire il Del Bue e per creare tensione nella coppia. Tra loro continuerà a esserci maretta, con il vigile che proprio non intenderà tornare indietro sui suoi passi e ce l’avrà ancora con la moglie, nonostante il suo impegno a essere più che mai premurosa. Riusciranno a ritrovare la pace?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Filippo e Serena non riescono ad aiutare Irene

Manuela si sente in colpa per quello che è successo a Irene. La ragazza ha scoperto che sua nipote ha usato il vecchio cellulare della madre, che lei l’ha aiutata ad avere, per vedere alcuni video che l’hanno resa nervosa e ingestibile. Filippo e Serena continueranno a cercare una strategia per aiutare la loro bambina ma lei non sarà per nulla collaborativa. La piccola avrà grosse difficoltà a lasciar perdere la creator e per i suoi genitori sarà davvero complicato convincerla che il web può essere pericoloso se viene utilizzato senza il dovuto controllo.

