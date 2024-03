Un Posto al Sole Anticipazioni 20 marzo 2024: Nunzio non resiste. Ora vuole un confronto con Rossella!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 20 marzo 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Nunzio vorrà un immediato confronto con Rossella mentre Roberto e Marina faranno a Ida una concessione molto importante per tenerla sotto il loro controllo...

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda su Rai3 il 20 marzo 2024, alle ore 20.50, Nunzio non riuscirà ad attendere i tempi che Rossella ha chiesto e non potrà, purtroppo per lei, rispettarli. Cammarota vorrà un confronto immediato con Ross. Lo avrà? Intanto Serena comincerà a sospettare che Manuela possa essere in qualche modo coinvolta con quello che è successo a Irene. A farle pensare questo sarà l’eccessiva preoccupazione di sua sorella. Roberto e Marina giocheranno di nuovo sporco con Ida. Convinti di calmarla e di riportarla sotto il loro controllo, le faranno una concessione molto importante e gradita.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio vuole un confronto immediato con Rossella

Rossella ha capito di non potersi sottrarre a un atteso confronto e dopo quanto successo sa che dovrà prendersi le sue responsabilità. Ross sta cercando di mantenere la calma ma mentre lei tenterà di fare il possibile per riuscirci, Nunzio non sarà altrettanto paziente. Il Cammarota non riuscirà infatti a rispettare i tempi che la ragazza ha chiesto e di cui ha bisogno e vorrà un immediato faccia a faccia con lei, per capire tutto quello che deve capire. Riuscirà ad averlo?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Serena sospetta che Manuela sia coinvolta nel “caso” Irene

Manuela si sente in colpa e pensa di essere lei l’unica e vera responsabile di quello che sta succedendo a Irene. La ragazza non riuscirà a togliersi dalla testa di aver causato, sebbene involontariamente, il caos a casa della sorella. Serena si renderà conto che Manu potrebbe essere coinvolta. La Cirillo senior inizierà a indagare per scoprire cosa la sua sorellina abbia fatto.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto e Marina giocano sporco

Ida ha scoperto che le condizioni di salute di suo padre sono peggiorate ed è molto in ansia per lui. Questo stato d’animo l’ha portata ad avvicinarsi ancora più a Diego, anche se inizialmente ha tentato di tenerlo lontano. La ragazza ha però capito di non poter fare a meno del sostegno del Giordano e questo ha cominciato a preoccupare, moltissimo, Roberto e Marina. I due, per calmare la mamma di Tommaso, penseranno di farle un’importante concessione, che potrebbe davvero tenerla sotto il loro controllo.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.