Un Posto al Sole Anticipazioni 18 marzo 2024: Manuela si sente in colpa. Irene sta male a causa sua!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 18 marzo 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Manuela scoprirà con orrore che Irene sta male per un suo errore. Intanto Guido e Mariella dovranno ritrovare la loro intesa.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 18 marzo 2024, alle ore 20.50, Manuela scoprirà la verità su Irene e sul suo strano atteggiamento. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Cirillo verrà a conoscenza che sua nipote ha usato il vecchio cellulare di Serena per seguire una creator. La ragazzina, senza supervisione degli adulti, ha finito per mettersi nei guai. Manu si sentirà in colpa per averle permesso di usare il telefono e di entrare su internet ma avrà paura di dire tutta la verità a sua sorella. Intanto Guido e Mariella saranno sempre più ai ferri corti e dovranno cercare di ritrovare la serenità perduta. Ci riusciranno?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Serena e Filippo ora sanno la verità su Irene

Serena e Filippo hanno scoperto cosa turba Irene. I due sono venuti a conoscenza del fatto che la piccola ha cominciato a seguire una creator e senza supervisione di un adulto, ha finito per prendere sul serio i consigli della ragazza e a comportarsi senza regole. La Cirillo e suo marito dovranno correrei ai ripari e riuscire a far capire alla loro bambina che il web può diventare molto pericoloso se non si sta attenti. Ma i due dovranno anche capire come abbia fatto la bambina a procurarsi il cellulare, che era nascosto, e come possa aver avuto accesso alla rete. Saranno queste domande a rendere la situazione ancora più complessa.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Manuela scopre che Irene è nei guai per colpa sua

Dopo aver affrontato Niko e avergli rivelato cosa pensa davvero di quanto sta succedendo, Manuela dovrà fare i conti con una scoperta piuttosto sconvolgente. La ragazza scoprirà che l’atteggiamento strano della sua nipotina è stato causato da un uso improprio del web. La Cirillo si sentirà in colpa per aver dato lei alla bambina il vecchio cellulare della madre e per averle dato le password per entrare nella rete. Manu sarà travolta dalla terribile consapevolezza di essere la causa, involontaria, dei mali della sua famiglia e non saprà se affrontare sua sorella Serena e dirle la verità su quello che è successo. Per il momento deciderà di non dire nulla.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Guido e Mariella ai ferri corti

Dopo il malore di Guido, Mariella ha cominciato a stare accanto a Guido e a soffocarlo con le sue attenzioni. Il Del Bue non ha gradito tutto questo e ha anzi cominciato a scalciare per liberarsi della presenza, diventata asfissiante, della moglie. Questa situazione tra loro è diventata esplosiva e li ha portati a vivere una profonda tensione. I due dovranno ritrovare la pace e la serenità ma non sarà di certo facile ottenere questo risultato. Riusciranno a non lasciare che le tensioni sfocino in litigi sempre più gravi?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 18 al 22 marzo 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.