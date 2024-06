Un Posto al Sole Anticipazioni dal 17 al 21 giugno 2024: Federico viene rapito, Clara disperata!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 17 al 21 giugno 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 17 giugno 2024

La felicità per le nozze di Clara ed Eduardo si trasforma in disperazione per la scomparsa inaspettata di Federico. Disperato per la paura di perdere la custodia di suo figlio, Alberto decide di rapirlo pur di non lasciarlo nelle mani della sua ex. Inizia quindi la caccia all’uomo. Intanto Ornella non perde di vista Luca, anche se il suo atteggiamento non passa inosservato a qualcuno.

Puntata in onda Martedì 18 giugno 2024

Il gesto estremo di Alberto porta Niko a pensare a una strategia per riuscire a convincere l'uomo a riportare Federico a casa sua. Intanto scoppia un'accesa discussione tra Ornella e Luca e la dottoressa Bruni si ritrova costretta a svelare la verità anche a Rossella sulla malattia di Luca. Manuela è sempre più presa dal suo impegno con il parco archeologico. Ad aiutarla ci pensa Costabile.

Puntata in onda Mercoledì 19 giugno 2024

Nunzio è pronto a dare una possibilità alla sua storia con Diana, libera di tornare a casa dopo il ricovero in ospedale. Intanto Rossella si rende conto dell'allontanamento concreto del ragazzo e decide di affrontarlo grazie anche al sostegno di Silvia. Attimi di panico per Clara, che non riesce a darsi pace dopo il rapimento del figlio. Arriva una decisione inaspettata da parte di Alberto.

Puntata in onda Giovedì 20 giugno 2024

Marina è sempre più ferita e delusa dall’atteggiamento assunto da Roberto. Ferri, infatti, pensa solo ed esclusivamente a Tommaso ed è pronto a tutto pur di non perderlo. Rossella trova il coraggio per affrontare ancora una volta Nunzio. Arriverà in tempo per sistemare le cose o sarà troppo tardi per recuperare il rapporto? Brutte notizie anche per Mariella, la quale scopre una dura verità.

Puntata in onda Venerdì 21 giugno 2024

Mariella scopre del bacio tra Guido e Claudia, immortalato da un manifesto pubblicitario che li ritrae insieme. Guido, che ha perso la testa per la donna, si lascia andare con Michele a una confessione segreta. Nel giorno del test del DNA, Roberto viene braccato da una giornalista che inizia a fargli domande sempre più incalzanti. Niko cerca un nuovo confronto con Jimmy. Riuscirà a fargli cambiare idea sulla sua vacanza con Valeria?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.