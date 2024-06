Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 18 giugno 2024. Le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap rivelano che Ornella rivelerà a Rossella dei problemi di salute di Luca mentre Niko dovrà intervenire per far ragionare Alberto.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 18 giugno 2024, alle ore 20.50, Niko dovrà intervenire per risolvere la tragica situazione in cui si è ritrovata Clara. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che l’avvocato cercherà di trovare un modo per convincere Alberto a ritornare sui suoi passi e per riportare a casa il piccolo Federico. Saranno ore di panico visto che il Palladini sembrerà sempre più disperato e senza controllo, tanto da far pensare che possa lasciarsi andare a un gesto estremo. Dopo aver discusso nuovamente con Luca sulla sua salute, Ornella sarà costretta a rivelare a Rossella la verità sul medico. Il segreto del dottore non sarà più tale e potrebbe rischiare di perdere il suo lavoro.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko cerca di aiutare Clara

Alberto ha rapito Federico e Clara è disperata. Palladini è in preda alla disperazione. L’idea di perdere per sempre suo figlio lo ha spinto a prendere una decisione sconvolgente e molto pericolosa per tutti. La Curcio è senza parole e teme che il suo ex compagno possa non accettare di riportare a casa il loro bambino. Niko sarà costretto a intervenire. Il Poggi aveva avvertito Clara di non fare mosse azzardate ma purtroppo i suoi consigli non sono stati ascoltati. Ora toccherà a lui trovare un modo per convincere Alberto a ritornare a casa e a riportare il piccolo Fede dalla sua mamma. Ma ci riuscirà?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto potrebbe fare una sciocchezza

Niko tenterà in ogni modo di convincere Alberto a tornare a casa e cercherà di farlo nel modo più giusto e corretto, per non scatenare ulteriori reazioni disperate da parte del Palladini. Sarà sempre più evidente che l’avvocato sia disperato e abbia perso la testa, spaventato dal perdere il suo bambino e non poter più stare con lui. Se infatti Clara entrasse nel programma protezione testimoni con lui, Alberto non potrà più vederlo. E questa prospettiva lo porterà, lo vedremo, a pensare a un altro gesto pieno di rabbia, rancore ma anche tanta disperazione.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Ornella rivela a Rossella la verità su Luca

Ornella sa tutto. La Bruni ha scoperto i problemi di salute di Luca e non può fare finta di nulla. Spaventata che la malattia del De Santis possa provocare dei guai e danneggiare i suoi pazienti, la dottoressa ha cominciato a tenere d’occhio il medico, finendo però per far insospettire Rossella. Dopo l’ennesima discussione con il dottore e con Ross in agguato, Ornella sarà costretta a confessare alla ragazza la verità e a dirle che il primario non sta bene. La Graziani, in ansia quanto la madre di Viola, saprà tenere il segreto o finirà per dirlo a qualcuno? La carriera di Luca sarà veramente in pericolo?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.