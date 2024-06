Un Posto al Sole Anticipazioni 21 giugno 2024: Roberto tormentato dalla stampa! Le cose si complicano

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 21 giugno 2024, Roberto sarà tormentato da un giornalista proprio il giorno del test del DNA. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete dell’episodio della Soap.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 21 giugno 2024, alle ore 20.50, Roberto sarà sempre più teso e nervoso. Sarà tutta colpa della stampa che, il giorno del test del DNA, sorprenderà Ferri. Un giornalista lo tormenterà con le domande e lo farà infuriare. Ma chi avrà avvertito i media? Chi avrà voluto rendere ancora più complicata una situazione già di suo piuttosto preoccupante? Guido sarà sempre più coinvolto da Claudia e in occasione dell’uscita di un manifesto che ritrae il Del Bue e la Costa mentre si baciano, farà una confessione molto scottante a Michele. Niko penserà di parlare con Jimmy e di rivelargli personalmente della vacanza che vuole fare con Valeria.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto tormentato dalla stampa

Non c’è pace per Roberto, non dopo che Lara ha preso la sua decisione e ha reso le cose ancora più complicate. Il giorno del test del DNA è arrivato e Ferri sarà costretto non solo a dover trovare una soluzione per non perdere Tommaso ma anche a sfuggire alle pressanti domande dei media. Un giornalista si presenterà davanti a lui e comincerà a fargli un vero e proprio interrogativo, che farà infuriare il manager ancora di più. Ma chi avrà avvertito la stampa? Chi avrà voluto rendere ancora più ingestibile la questione paternità e maternità di Tommy?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido fa una confessione bollente a Michele

Guido è sempre più preso da Claudia e sta cominciando a provare dei forti sentimenti per lei. Il suo matrimonio con Mariella, già da prima in crisi, potrebbe naufragare da un momento all’altro, soprattutto dopo che il Del Bue si lascerà andare a confessioni inaspettate. In occasione dell’uscita del manifesto pubblicitario che ritrae il vigile e la Costa mentre si baciano, Guido rivelerà a Michele un qualcosa di bollente e sconvolgente, che farà preoccupare il Saviani. Sarà l’ammissione di voler chiedere il divorzio all’Altieri? Lo scopriremo presto.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko affronta Jimmy

Jimmy ha cominciato a mostrare segni di intolleranza verso Valeria e verso la relazione che la donna ha con suo padre. Il ragazzino si sente messo da parte da Niko e non capisce perché il suo papà sia cambiato così tanto. Il Poggi sarà costretto a prendere da parte il figlio e a rivelargli la sua intenzione di partire in vacanza con la sua fidanzata e di volerlo fare presto. Vi anticipiamo che tra Niko e Jimmy scoppierà una brutta lite, che potrebbe allontanarli.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.