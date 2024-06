Un Posto al Sole Anticipazioni 20 giugno 2024: Per Rossella e Nunzio è troppo tardi?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 20 giugno 2024. Le Trame dell’episodio della Soap ci rivelano che Rossella sembrerà aver trovato il coraggio di affrontare Nunzio ma riuscirà a farlo prima che sia troppo tardi?

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 20 giugno 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Rossella deciderà di parlare apertamente con Nunzio e di aprirgli il suo cuore. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Graziani, spinta da Silvia, sembrerà trovare la forza di affrontare il Cammarota per rivelargli i suoi veri sentimenti. Il cuoco ha però cominciato a pensare di dare una chance a Diana e alla loro storia e forse questa volta per Ross non ci saranno speranze. Il loro amore è destinato a finire? Intanto Marina sarà sempre più delusa e ferita dall’atteggiamento di Roberto nei suoi confronti. Ferri è una furia e non riesce a trattenersi. Non permetterà mai e poi mai che Tommaso si allontani da lui ma le cose non si stanno mettendo bene per lui.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella pronta ad affrontare Nunzio ma…

Rossella ha impiegato un po’ di tempo per far ordine nei suoi sentimenti. Ora però sembra aver capito di volere Nunzio nella sua vita, accanto a lei come compagno. Silvia la spronerà a parlare con il Cammorata prima che sia troppo tardi e prima che la sua relazione con Diana diventi più seria del previsto. Il cuoco ha effettivamente cominciato a pensare di dare una chance alla sua amica architetto e di fare sul serio con lei, dopo essere stati per tanto tempo solo un’avventura l’uno per l’altra. La Graziani riuscirà ad affrontare lo chef e a dirgli quello che pensa prima che tra loro non ci sia più nulla da fare?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina delusa da Roberto

La decisione di Lara di aiutare Ida e la prospettiva di doversi sottoporre a un test del DNA ha reso Roberto sempre più nervoso. Marina è molto preoccupata per lui ma soprattutto non sa più come calmarlo. La Giordano è delusa e ferita dal suo atteggiamento, diventato nel tempo persino ostile con lei. L’unica cosa che è riuscita a ottenere è stata la ritira della denuncia ai danni di Raffaele e null’altro più. La situazione si sta facendo bollente e la manager sta cominciando a pensare di gettare la spugna… forse anche con Tommaso.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto non vuole separarsi da Tommaso

Roberto ha perso completamente il controllo da quando ha saputo del ritorno di Lara ma soprattutto da quando è venuto a sapere che Ida ha chiesto di fare il test del DNA. La sua paternità è a rischio e presto potrebbe perdere il piccolo Tommaso, a cui si è affezionato come fosse davvero suo figlio. Con la situazione così tanto in bilico, Ferri potrebbe presto diventare una bomba a orologeria, pronta a scoppiare da un momento all’altro, creando panico e dolore intorno a lui. Marina saprà fermarlo oppure non riuscirà a farlo ragionare?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.