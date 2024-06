Un Posto al Sole Anticipazioni 17 giugno 2024: Alberto ha rapito Federico. Clara è nel panico!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 17 giugno 2024. Le Trame dell’episodio della Soap ci rivelano che Clara ed Eduardo saranno travolti dal rapimento di Federico. Alberto ha perso il controllo e ha nascosto suo figlio.

Attimi di grande panico nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 17 giugno 2024, alle ore 20.50. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il matrimonio di Clara ed Eduardo avrà un risvolto tragico. I due, appena diventati marito e moglie, dovranno affrontare una novità straziante e molto preoccupante: Alberto ha rapito Federico. La Curcio sarà travolta dal dolore, soprattutto perché Palladini sembrerà sempre più inferocito e decisamente poco incline a tornare indietro sui suoi passi. Il terribile e disperato gesto dell’avvocato, getterà Palazzo Palladini nel caos. Intanto Ornella, ormai al corrente della malattia di Luca, non riuscirà a fare finta di nulla. La dottoressa deciderà di sorvegliare il De Santis ma il suo strano comportamento finirà per insospettire qualcuno.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Le nozze di Clara ed Eduardo finiscono in tragedia

Clara ed Eduardo si sono sposati ma le loro nozze sono finite in tragedia. Come purtroppo prevedevamo, i novelli sposi sono stati travolti dalla vendetta di Alberto. Palladini ha deciso di non intervenire direttamente al matrimonio dei due e non si è quindi presentato in chiesa per fermarli… ma ha fatto di peggio. Approfittando di un momento di distrazione, ha rapito Federico e lo ha nascosto alla madre, promettendo di non perdere mai più di vista il suo bambino, che mai e poi mai parteciperà insieme alla Curcio e al suo nuovo compagno, al programma protezione testimoni. Lui lo impedirà con ogni mezzo e ha già cominciato a farlo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara è disperata. Dov’è finito Federico?

Clara, Eduardo, Rosa, Giulia, Damiano e pure Niko saranno costretti ad affrontare una situazione molto difficile e spiacevole. Nessuno aveva purtroppo previsto un simile colpo di testa di Palladini ma la disperazione di non vedere più Federico, ha portato l’avvocato a perdere completamente la testa e compiere un gesto scellerato e pieno di disperazione. È forse la prima volta che Alberto mostra il suo lato più vulnerabile e davanti alla prospettiva di doversi separare dal suo bambino, ha perduto la sua lucidità e il suo sangue freddo. Clara e suo marito saranno in preda al panico, soprattutto perché non riusciranno a capire dove possa essere finito il piccolo Fede, sicuramente ignaro di essere finito in una rete di vendette e ripicche.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Ornella tiene d’occhio Luca

Clara e tutti i suoi cari vivranno nel panico e cercheranno di capire dove sia finito Federico mentre Ornella, che ora sa tutto su Luca, deciderà di tenere d'occhio il De Santis. La dottoressa ha paura che la malattia del medico possa influire sul suo lavoro e danneggiare i pazienti. Per questo non potrà evitare di controllarlo a vista. Peccato che il suo strano comportamento finirà per insospettire qualcuno molto vicino sia a lei che al primario e che vorrà vederci chiaro in questa strana faccenda. Chi sarà? Sarà qualcuno che metterà definitivamente in pericolo la carriera e la vita di Luca?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.