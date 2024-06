Un Posto al Sole Anticipazioni 19 giugno 2024: Alberto prende la sua decisione sul futuro di Federico!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 19 giugno 2024, Alberto sarà pronto a prendere una decisione sul futuro suo e di Federico. Cosa deciderà di fare? Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete dell’episodio della Soap.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 19 giugno 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Clara vivrà ore di profonda angoscia. La Curcio aspetterà con ansia la decisione di Alberto riguardo alle sorti del loro piccolo Federico. Niko sarà riuscito a far ragionare l’avvocato o la disperazione che lo ha pervaso, avrà preso il sopravvento? Palladini sarà pronto comunque a fare una scelta e sarà inaspettata. Nunzio deciderà di dare una chance a Diana e a provare a cominciare una relazione seria con lei, ora che la donna è stata dimessa dall’ospedale. Rossella dovrà farsi da parte e si sentirà sempre più esclusa dalla vita del cuoco.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Attimi di terrore per Clara e la sua famiglia

Alberto ha rapito Federico e Niko è stato costretto a intervenire per cercare di farlo ragionare. È però chiaro che Palladini stia soffrendo e che il suo dolore gli abbia dato alla testa. L’idea di perdere suo figlio, di non poter più stare con lui e di non poterlo neanche più vedere, perché coinvolto nel programma protezione testimoni, lo ha fatto impazzire e lo ha portato a scelte estreme. Clara dovrà attendere per sapere se Poggi sarà riuscito a farlo ragionare e a smetterla di far tremare tutti dalla paura che possa compiere altri gesti disperati.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto prende una decisione

Nella puntata di Un Posto al Sole del 19 giugno 2024, Alberto prenderà una decisione sul suo futuro e su quello di Federico. Le Anticipazioni non ci danno molti dettagli in merito ma ci rivelano che la sua scelta sarà inaspettata. Che scelga di lasciare libero suo figlio e lasci a Clara la possibilità di abbandonare Napoli insieme a lui e al suo novello sposo, da cui sta aspettando una bambina? Oppure deciderà di lottare ancora per ottenere la completa custodia del piccolo, impedendo all’ex compagna di portarlo con sé nel suo viaggio? Lo scopriremo molto presto.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio pronto a una nuova vita con Diana

Diana sta meglio e potrà essere dimessa dall’ospedale. La sua riabilitazione sarà molto dura e potrebbe non recuperare la sua piena autonomia. Accanto a lei ci sarà però Nunzio. Il Cammorata comincerà a prendere seriamente l’idea di darle una chance e di cominciare con lei una relazione seria. Questo costringerà Rossella a una ritirata lenta ma inesorabile. La Graziani si sentirà sempre più esclusa dalla vita del ragazzo per cui prova dei forti sentimenti. Ross troverà il coraggio di parlare apertamente con il cuoco? Riuscirà a impedirgli di cominciare una storia d’amore con un’altra?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.