Un Posto al Sole Anticipazioni 19 dicembre 2024: Valeria all'attacco. Si riprenderà il suo posto nel cuore di Niko!

Valeria sarà pronta all’attacco per riconquistare il suo posto nella vita di Niko. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 19 dicembre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, la Paciello sarà molto infastidita dalla complicità che si è creata tra Niko e Manuela, in occasione della recita di Jimmy. Decisa a non farsi di nuovo mettere in un angolo, come sta accadendo per le vacanze di Natale, la ragazza farà in modo di far sentire la sua voce. Intanto Guido non saprà come gestire il Capodanno. Non saprà infatti come dividersi tra Claudia e Lollo. Rosa invece sarà in crisi per quanto accaduto con Don Antoine e non saprà come affrontare la cosa.

Un Posto al Sole Anticipazioni 19 dicembre 2024: Valeria alla riscossa

Niko e Valeria sono in rotta di collisione da qualche tempo. Il motivo sono le vacanze di Natale, che il Poggi ha deciso di passare insieme alla sua famiglia, in Sicilia dalla sorella. La Paciello non potrà partire con loro e il fatto di non stare con il compagno durante queste feste, l’ha resa molto nervosa. A peggiorare la situazione ci si metterà la complicità che si è creata tra Poggi e Manuela. I due si stanno godendo un momento importante della vita di Jimmy, ovvero la sua recita scolastica, e sono molto contenti di essere uniti intorno al ragazzino. Ma lei giurerà di rovinare questa riunione familiare, che non la include, e sarà pronta a tornare alla riscossa per riprendersi il posto che le spetta accanto all’avvocato.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido in difficoltà per Capodanno

È il primo Capodanno che Guido passerà con Claudia ma anche il primo in cui dovrà trovare un modo per stare accanto a suo figlio. Il Del Bue non può certo dividersi e per non perdere l’occasione di poter festeggiare l’ultimo dell’anno con la sua nuova compagna e con il suo bambino, dovrà ingegnarsi. Ma che soluzione potrà trovare? Nella sua mente si farà spazio un’idea ma vi anticipiamo che dovrà prima passare al vaglio, ormai severo, di Mariella. L’Altieri potrebbe non permettergli nessun tipo di agevolazione.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Rosa in crisi. Che disastro con Don Antoine

Rosa sta cercando di ritrovare la serenità perduta. Ora che Luisa è in pace con lei e che finalmente nel quartiere non c’è chi la odia, ha cominciato a pensare di iscriversi alla scuola serale. Ma la sua tranquillità verrà guastata da un evento accaduto con Don Antoine, che la metterà in profondo imbarazzo, anzi la metterà in crisi. La Picariello non saprà come affrontare la situazione, che sembrerà davvero essere diventata ingestibile e portatrice di ulteriori pettegolezzi. Possibile che la passione li abbia travolti completamente e ora siano nei guai sino al collo, senza possibilità di risolvere il tutto, senza che qualcuno soffra?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 16 al 20 dicembre 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.