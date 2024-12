Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 18 dicembre 2024.

Per Costabile si chiuderà un duro capitolo ma a che prezzo? Le Anticipazioni di Un Posto al Sole in onda il 18 dicembre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che il figlio di Espedito riuscirà a estinguere i propri debiti. Intanto Michele prenderà un’importante decisione per il suo futuro in radio. Di cosa si tratterà? Rosa invece riuscirà a vincere le proprie paure e deciderà di frequentare la scuola serale. La Picariello e Don Antoine si faranno sempre più vicini e il loro rapporto sarà sempre più profondo e importante.

Un Posto al Sole Anticipazioni 18 dicembre 2024: Costabile paga i suoi debiti ma a che prezzo?

Per Costabile si chiuderà un capitolo molto importante ma il prezzo da pagare per la famiglia Altieri sarà altissimo. Espedito ha preso una decisione molto dolorosa e importante ed è probabile che con questa abbia permesso al figlio di saldare i suoi debiti. Ma le cose potrebbero essere diventate ingestibili per il povero Castrese, già da tempo in difficoltà con il fratello, per via del segreto che nessuno avrebbe dovuto sapere su di lui e con cui l’altro nipote di Mariella lo ha ricattato.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Michele prende una decisione sul suo futuro

Michele non molla la presa e Roberto è una furia. Ferri vuole prendersi la sua rivincita su Saviani e vorrà punirlo una volta per tutte. Il giornalista dovrà mettersi al più presto al riparo dall’ira del manager e lo vedremo, nella puntata di Un Posto al Sole del 18 dicembre 2024, prendere una decisione molto importante ma difficile per il suo futuro lavorativo. Lascerà Radio Golfo 99? Sarà un addio definitivo oppure saranno altre decisioni, comunque importanti?

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Rosa e Don Antoine pericolosamente vicini

Damiano ha arrestato il vero colpevole dell’aggressione a Don Antoine e le cose si sono risolte almeno nel quartiere. Pure Luisa è riuscita a mettere da parte la sua ira contro Rosa e per la Picariello arriverà il momento di tornare a pensare alla scuola serale. La mamma di Manuel sarà molto contenta e vorrà condividere questo traguardo con il sacerdote. I due si faranno pericolosamente vicini e non è escluso che possa succedere qualcosa che possa mettere Rosa in crisi. Le anticipazioni della Soap ci rivelano che dovrà fare i conti con dei pensieri che non aveva proprio messo in conto.

