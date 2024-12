Un Posto al Sole Anticipazioni 20 dicembre 2024: Tra Rosa e Don Antoine è la resa dei conti!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 20 dicembre 2024. Nell'episodio della Soap di Rai3, Rosa e Don Antoine dovranno chiarire cosa è successo tra loro.

Tra Rosa e Don Antoine arriverà la resa dei conti. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 20 dicembre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, la Picariello e il sacerdote dovranno affrontare la situazione che si è creata tra loro. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la mamma di Manuel avrà una consapevolezza in più. Intanto Guido avrà trovato una soluzione per passare il Capodanno sia con Claudia che con Lollo ma dovrà prima parlarne con Mariella. Tra Valeria e Manuela scoppierà la rivalità – e la situazione sarà terribile – proprio in occasione della recita di Jimmy.

Un Posto al Sole Anticipazioni 20 dicembre 2024: Rosa e Don Antoine alla resa dei conti

Quello che è successo tra Rosa e Don Antoine non è qualcosa che si può nascondere come polvere sotto il tappeto. La Picariello lo sa bene e non è proprio abituata a lasciare delle cose in sospeso nella sua vita. Lo ha ampiamente dimostrato battendosi per Damiano e pure per Luisa e suo figlio, per far emergere la verità. Ora però dovrà affrontare una resa dei conti ancora più personale e più complicata, ovvero quella con il sacerdote. Grazie al sostegno di Marika, la mamma di Manuel ha maturato una nuova consapevolezza ed è pronta ad affrontare qualsiasi avversità le si presenterà davanti. Ma quale sarà la conclusione di questa storia?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido ha trovato una soluzione per Capodanno ma…

Guido ha trovato un modo per passare il Capodanno insieme a Claudia e Lollo. Il Del Bue si è trovato in una situazione scomoda; ha infatti dovuto trovare un modo per conciliare la sua vita personale con quella famigliare e assolvere al suo compito di padre. La soluzione che ha pensato dovrà però passare al vaglio di Mariella e no è detto che lei sia d’accordo. Questo perché il vigile potrebbe chiedere all’ex compagna di portare con sé il bambino, persino a Roma dalla Costa. Sarà così?

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Scoppia la rivalità tra Valeria e Manuela

Valeria è all’attacco. La Paciello non può e non vuole permettere a Manuela di avvicinarsi a Poggi, più di quanto stia già facendo. La tensione tra le due donne scoppierà durante la recita di Natale. Il Poggi si troverà a gestire le due donne in un momento molto importante per suo figlio. Riuscirà a riportare la pace prima delle vacanze di Natale, in cui si troverà comunque ad affrontare Valeria e i suoi probabili attacchi?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 16 al 20 dicembre 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.