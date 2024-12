Un Posto al Sole Anticipazioni 17 dicembre 2024: Alice e Micaela da nemiche ad amiche?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 17 dicembre 2024. Nell'episodio della Soap di Rai3, tra Alice e Micaela nascerà un'amicizia?

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 17 dicembre 2024 su Rai3 alle ore 20.50, vedremo nascere una strana intesa tra Micaela e Alice. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che le due cominceranno ad andare d’accordo ed è probabile che possa nascere davvero un’amicizia tra loro. Intanto Roberto farà di tutto per rendere la vita lavorativa di Michele un vero inferno mentre Espedito sarà costretto a prendere una decisione dolorosa, che coinvolgerà Costabile. Rossella non riuscirà a contrastare le ingerenze di Fusco mentre Nunzio tenterà di fermare il suo coinquilino, ormai diventato invadente.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Tra Micaela e Alice nasce un’amicizia?

Alice sembrerà finalmente prendere sul serio il suo lavoro in radio e si impegnerà molto. La ragazza, dopo la strigliata di Marina e soprattutto dopo il grande spavento, ha cominciato a migliorare il suo comportamento. Questo potrebbe avvicinarla a Micaela, con cui inizialmente era guerra. Le due ragazze capiranno di avere una grande sintonia e potrebbe succedere che tra loro possa persino nascere una bella e inaspettata amicizia. Ma succederà davvero? Possibile che ci sia un incontro davvero tra le due?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto pronto a vendicarsi

Michele non molla la presa; non intende rinunciare alla sua inchiesta contro i Gagliotti, né ora né mai. Questo ha però scatenato l’ira di Roberto, che vuole che Saviani rispetti le linee manageriali d lui imposte. La situazione sta diventando sempre più scoppiettante e preoccupante, tanto da farci pensare che Ferri sia pronto, quando meno Michele se lo aspetterà, ad attaccarlo e a metterlo ko. La sua sarà una vendetta con i fiocchi e l’umiliazione che infliggerà allo speaker sarà sicuramente memorabile. Ma quando accadrà?

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Rossella ancora in difficoltà

Nonostante abbia promesso di essere combattiva e di non lasciarsi condizionare da Fusco, Rossella non riuscirà a trovare un modo per contrastare il dottore, in maniera definitiva. La ragazza ha poi scoperto che il medico ha preso di mira un’altra vittima e la cosa l’ha lasciata ancora di più senza parole. Intanto Espedito sarà costretto a prendere una decisione molto dolorosa che metterà, probabilmente, Castrese in difficoltà e permetterà a Costabile di pagare i suoi debiti. Nunzio invece se la vedrà con il coinquilino, diventato invadente.

