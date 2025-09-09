TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Un Posto al Sole | Un Posto al Sole Anticipazioni dal 15 al 19 settembre 2025: Samuel vuole lasciare Gabriela, ama Micaela
Schede di riferimento
Un Posto al Sole
Un Posto al Sole
Anticipazioni TV

Un Posto al Sole Anticipazioni dal 15 al 19 settembre 2025: Samuel vuole lasciare Gabriela, ama Micaela

Irene Sangermano

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dal 15 al 19 settembre 2025. Ecco le anticipazioni complete degli episodi della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni dal 15 al 19 settembre 2025: Samuel vuole lasciare Gabriela, ama Micaela

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 15 al 19 settembre 2025 come di consueto su Rai 3 alle ore 20.50. Ecco le anticipazioni degli episodi della soap per la prossima settimana.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ecco che cosa accadrà dal 15 al 19 settembre 2025 su Rai 3

Ecco le trame complete delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 15 a venerdì 19 settembre 2025.

Lunedì 15 settembre 2025

Renato è ormai schiavo della sua dipendenza dall’Intelligenza Artificiale. Nel frattempo, Jimmy scopre che Matteo vuole vendicarsi di Viola e che ha un piano davvero pericoloso. Rosa, invece, accoglie Eduardo e Clara che tornano a Napoli, mentre Damiano ha intenzione di lasciare la Polizia e ne parla con Ignazio e Simone, che si arrabbiano non poco per questa decisione.

Martedì 16 settembre 2025

Micaela ha trascorso la notte con Samuel e, dopo aver parlato, lui decide di lasciare Gabriela pur dispiaciuto perché sa che la ferirà molto. Il destino, tuttavia, si prende gioco di lui. Fermo sulla sua idea, Damiano incontra un vecchio amico che potrebbe fargli rivalutare la sua scelta.

Mercoledì 17 settembre 2025

Matteo rivela a Jimmy il suo piano per vendicarsi di Viola e il bambino deve scegliere come comportarsi in merito, mentre Nunzio e Samuel fanno una scoperta amara legata al tradimento e alle sue conseguenze. Eduardo e Damiano si confrontano e alla fine il poliziotto torna sui propri passi, comprendendo anche quanto Rosa tenga a lui.

Giovedì 19 settembre 2025

Tornato a Palazzo Palladini, Gianluca viene coinvolto da Alberto in un confronto con Federico: ne sfocia una riflessione sull’assenza del padre durante la sua infanzia e della conseguenze che ha avuto ad oggi. Jimmy viene spinto da Manuela ad agire correttamente mentre Gennaro, supportato da Vinicio, torna ai Cantieri per riprendere la carica di Amministratore Delegato. Mentre Alice prova a convincere Vinicio a partire con lei e lasciare Napoli e tutti i problemi alle spalle, Silvia suggerisce a Guido di tornare a corteggiare Mariella ma Bice non si fida e lo tiene sott’occhio.

Venerdì 19 settembre 2025

Alice vuole andarsene ma Vinicio non sa se assecondare il suo desiderio o rimanere al fianco del fratello, che ha decisamente bisogno di lui al momento. Mentre Viola e Damiano sono sempre più lontani, Niko chiede a Raffaele di aiutarlo a spingere Renato a rendersi conto di essere ormai ossessionato dall’Intelligenza Artificiale.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Un Posto al Sole
Un Posto al Sole
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Cecilia Rodriguez e quel gesto social che segna la pace con la sorella Belen
news VIP Cecilia Rodriguez e quel gesto social che segna la pace con la sorella Belen
Bruno Vespa incoraggia Stefano De Martino: "Un grande campione, i risultati non tarderanno"
news VIP Bruno Vespa incoraggia Stefano De Martino: "Un grande campione, i risultati non tarderanno"
Giulia De Lellis sbotta dopo i rumors sulla nascita di Penny, figlia di Alessandra Amoroso: "Ma perché fate così?"
news VIP Giulia De Lellis sbotta dopo i rumors sulla nascita di Penny, figlia di Alessandra Amoroso: "Ma perché fate così?"
Winx Club: The Magic is Back, Clara si unisce alla magia delle fatine di Alfea in arrivo su Netflix e sulla Rai!
anticipazioni TV Winx Club: The Magic is Back, Clara si unisce alla magia delle fatine di Alfea in arrivo su Netflix e sulla Rai!
Alba Parietti risponde a Lucrezia Lante Della Rovere: “Mi ha stupito e amareggiato, da lei mi aspetto delle scuse"
news VIP Alba Parietti risponde a Lucrezia Lante Della Rovere: “Mi ha stupito e amareggiato, da lei mi aspetto delle scuse"
La Promessa Anticipazioni 10 settembre 2025: Curro caccia José Juan ma Martina vuole di più. Ecco che ha in mente
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 10 settembre 2025: Curro caccia José Juan ma Martina vuole di più. Ecco che ha in mente
La forza di una donna Anticipazioni 10 settembre 2025: Arif spiazza Bahar con una domanda...
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 10 settembre 2025: Arif spiazza Bahar con una domanda...
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni dal 15 al 19 settembre 2025: Odile bacia Ettore!
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni dal 15 al 19 settembre 2025: Odile bacia Ettore!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV