Un Posto al Sole Anticipazioni dal 15 al 19 settembre 2025: Samuel vuole lasciare Gabriela, ama Micaela

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dal 15 al 19 settembre 2025. Ecco le anticipazioni complete degli episodi della Soap.

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 15 al 19 settembre 2025 come di consueto su Rai 3 alle ore 20.50. Ecco le anticipazioni degli episodi della soap per la prossima settimana.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ecco che cosa accadrà dal 15 al 19 settembre 2025 su Rai 3

Ecco le trame complete delle puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 15 a venerdì 19 settembre 2025.

Lunedì 15 settembre 2025

Renato è ormai schiavo della sua dipendenza dall’Intelligenza Artificiale. Nel frattempo, Jimmy scopre che Matteo vuole vendicarsi di Viola e che ha un piano davvero pericoloso. Rosa, invece, accoglie Eduardo e Clara che tornano a Napoli, mentre Damiano ha intenzione di lasciare la Polizia e ne parla con Ignazio e Simone, che si arrabbiano non poco per questa decisione.

Martedì 16 settembre 2025

Micaela ha trascorso la notte con Samuel e, dopo aver parlato, lui decide di lasciare Gabriela pur dispiaciuto perché sa che la ferirà molto. Il destino, tuttavia, si prende gioco di lui. Fermo sulla sua idea, Damiano incontra un vecchio amico che potrebbe fargli rivalutare la sua scelta.

Mercoledì 17 settembre 2025

Matteo rivela a Jimmy il suo piano per vendicarsi di Viola e il bambino deve scegliere come comportarsi in merito, mentre Nunzio e Samuel fanno una scoperta amara legata al tradimento e alle sue conseguenze. Eduardo e Damiano si confrontano e alla fine il poliziotto torna sui propri passi, comprendendo anche quanto Rosa tenga a lui.

Giovedì 19 settembre 2025

Tornato a Palazzo Palladini, Gianluca viene coinvolto da Alberto in un confronto con Federico: ne sfocia una riflessione sull’assenza del padre durante la sua infanzia e della conseguenze che ha avuto ad oggi. Jimmy viene spinto da Manuela ad agire correttamente mentre Gennaro, supportato da Vinicio, torna ai Cantieri per riprendere la carica di Amministratore Delegato. Mentre Alice prova a convincere Vinicio a partire con lei e lasciare Napoli e tutti i problemi alle spalle, Silvia suggerisce a Guido di tornare a corteggiare Mariella ma Bice non si fida e lo tiene sott’occhio.

Venerdì 19 settembre 2025

Alice vuole andarsene ma Vinicio non sa se assecondare il suo desiderio o rimanere al fianco del fratello, che ha decisamente bisogno di lui al momento. Mentre Viola e Damiano sono sempre più lontani, Niko chiede a Raffaele di aiutarlo a spingere Renato a rendersi conto di essere ormai ossessionato dall’Intelligenza Artificiale.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.