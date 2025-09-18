TGCom24
Un Posto al Sole Anticipazioni 19 settembre 2025: Alice dà un ultimatum a Vinicio. Che succederà ora?

Silvia Farris

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 19 settembre 2025 su Rai3. Nell'episodio della Soap Alice mette Vinicio davanti a un bivio. Che scelta farà il giovane Gagliotti?

Alice ha deciso di mettere Vinicio davanti a un bivio e nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 19 settembre 2025, alle ore 20.50 su Rai3, la Pergolesi informerà il suo compagno di aver deciso di partire comunque anche senza di lui. Gagliotti jr. dovrà prendere una decisione ma cosa sceglierà di fare? Seguirà la sua innamorata spaventato di perderla oppure continuerà a dare una mano al fratello, preoccupato per lui? Intanto Damiano e Viola saranno molto lontani e non sembreranno in grado di risolvere i loro problemi di coppia mentre Niko chiederà aiuto a Raffaele e lo pregherà di trovare insieme un modo per distogliere Renato dalla sua dipendenza per l’intelligenza artificiale. Ecco nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 19 settembre 2025: Alice mette Vinicio davanti a un bivio

Gennaro è riuscito ad avere l’aiuto e il supporto di Vinicio ma sta anche ottenendo di fargli un vero e proprio lavaggio del cervello. Sì perché il ragazzo non solo è preoccupato per la salute del suo fratellone ma è anche furioso contro Roberto e Marina. Questo ovviamente incide sul suo rapporto con Alice, che sta cercando di farlo ragionare e di allontanarlo dalle loro famiglie. La ragazza gli ha proposto di partire un’altra volta ma lui non sembra essere d’accordo. Per questo la Pergolesi si farà forza e gli dirà di aver deciso di lasciare Napoli anche da sola mettendo Vinicio davanti a un bivio; dovrà scegliere se assecondare la sua amata per non perderla oppure se continuare a stare accanto a Gennaro. Cosa farà?

Damiano tornerà da Rosa nelle prossime puntate di Un Posto al Sole?

Damiano è pronto a cambiare vita anche se il discorso accorato di Eduardo lo ha fatto molto ragionare. Renda si sta rendendo conto che al di fuori di Viola, c’è un mondo che gli vuole molto bene. Può contare su Sabbiese ma soprattutto su Rosa, che tiene a lui moltissimo ma soprattutto che sa ascoltarlo e capirlo. La Picariello ha cercato di convincerlo a non lasciare il suo posto di lavoro, che lui ha sempre amato e ha compreso che il vero motivo per cui il suo ex è stanco e giù di morale, è la sua relazione vacillante con Viola. E se ne accorgerà sempre di più pure Damiano, con la conseguenza che lui e la Bruni saranno sempre più lontani. Possibile che il poliziotto cominci a capire che il suo posto è accanto alla madre di Manuel?

Un Posto al Sole: Niko chiede aiuto a Raffaele

La dipendenza per l’intelligenza artificiale, sta rendendo Renato sempre più apatico ma soprattutto lo sta facendo rimanere troppo tempo chiuso in casa. Niko è molto preoccupato per suo padre e vorrebbe che lui si risvegliasse da questo tormento. Ma per staccarlo da Marzia – così Poggi ha chiamato l’IA – l’avvocato avrà bisogno di chiedere aiuto a Raffaele. Giordano riuscirà a risvegliare l’interesse per altro - che non sia Marzia - nel suo amico?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 15 al 19 settembre 2025

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.

