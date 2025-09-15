Un Posto al Sole Anticipazioni 16 settembre 2025: Damiano pronto all'addio ma qualcuno gli farà cambiare idea?

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 16 settembre 2025 vedremo Damiano pronto a lasciare la polizia ma il confronto con un amico potrebbe convincerlo a restare. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 16 settembre 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Damiano continuerà a voler lasciare la polizia ma il confronto con un vecchio amico potrebbe cambiare tutto. Le anticipazioni dell’episodio di Upas ci rivelano che Renda parlerà dei suoi propositi con Eduardo e Sabbiese cercherà di far ragionare Renda prima che prenda delle decisioni avventate, che lo potrebbero far soffrire. Intanto Jimmy cercherà di capire come agire per salvare Viola dalla vendetta di Matteo mentre Nunzio e Samuel si troveranno a ragionare che a volte, nonostante i tradimenti, le cose alla fine si sistemano al meglio. Ma ecco nel dettaglio cosa succederà nella Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Damiano pronto all’addio ma…

Damiano ha giocato l’ultima carta con Viola ma non ha ottenuto, purtroppo per lui, nulla di buono. Renda ha quindi deciso di chiudere con il suo passato e pure con il suo lavoro, che ultimamente trova persino fastidiosa. Rosa si è convinta che se non fosse per i suoi problemi con la Bruni, il suo ex non avrebbe mai e poi mai preso la decisione di andarsene dalla polizia e di trasferirsi a lavorare nella security. La Picariello ha confessato a Giulia di essere certa che Damiano non abbia mai avuto paura del pericolo e che il nuovo lavoro, molto più sicuro, sia solo un ripiego. E dello stesso avviso sarà Eduardo, che si farà avanti per parlare con il suo amico.

Eduardo farà cambiare idea a Damiano? Ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Eduardo è il migliore amico di Damiano e anche una delle persone che lo conosce più a fondo. I due sono stati per tanto tempo nemici e Sabbiese deve molto a Renda. Per questo non si potrà esimere dal farsi avanti quando scoprirà della sua decisione di lasciare la polizia. Eduardo tenterà di farlo ragionare e di portarlo a capire il vero motivo per cui vuole abbandonare tutto e cambiare vita, una che probabilmente non gli piacerà e che potrebbe accontentare solo la Bruni. L’intervento del marito di Clara aprirà gli occhi al nostro poliziotto e gli farà cambiare idea?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio e Samuel sconvolti dalla reazione di Gabriela

Samuel ha lasciato Gabriela dopo la notte di passione con Micaela e dopo aver scoperto che la Cirillo è innamorata di lui. Il ragazzo pensava di dare un dolore alla maestra di ballo ma così non è stato e si ritroverà a parlarne, un po’ sconvolto, con Nunzio. I due amici ragioneranno sul fatto che nonostante il tradimento, che non avrebbe dovuto esserci, le cose si sono sistemate al meglio e si renderanno conto che la situazione che stanno vivendo è davvero molto strana e ironica.

