Un Posto al Sole Anticipazioni 17 settembre 2025: Jimmy salverà Viola, costi quel che costi!

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole del 17 settembre 2025 su Rai3. Nell'episodio della Soap vedremo Jimmy pronto a fermare Matteo e a impedirgli, sebbene con fatica e certo di pagarla cara, di fare del male a Viola.

Jimmy non potrà più fare finta di nulla, non con Matteo deciso a vendicarsi di Viola. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 17 settembre 2025, alle ore 20.50 su Rai3, il ragazzino – spinto da Manuela – deciderà di farsi coraggio e di salvare la Bruni, rivelando i piani del suo compagno di classe, benché sia certo di pagarne le conseguenze. Intanto Damiano, dopo aver parlato con Eduardo, comincerà a rimuginare sulla sua decisione di lasciare la polizia e si renderà conto di quanto Rosa tenga ancora tanto a lui. Gianluca tornerà a Palazzo Palladini e verrà coinvolto da Alberto in un incontro con il suo fratellino. L’atteggiamento di Palladini nei confronti di Federico lo renderà ancora più triste e consapevole di quanto gli sia mancato un padre nella sua vita. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell'episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 17 settembre 2025: Jimmy pronto a proteggere Viola

Jimmy trema per Viola, in pericolo. Matteo non ha dimenticato lo smacco subito dalla professoressa e desidera vendicarsi di lei, il prima possibile. Ha così organizzato un piano per mettere in pericolo la donna, già particolarmente colpita dalle vicende della sua famiglia e dai problemi con Damiano. Dopo averne parlato con Manuela e spinto dai consigli della zia, sua confidente da sempre, deciderà di intervenire. Nonostante sia convinto di pagare a caro prezzo la sua intromissione, Jimmy salverà Viola e lo farà mostrando un grande coraggio.

Un Posto al Sole: Damiano cambia idea grazie a Eduardo?

Damiano è pronto all’addio ma qualcosa potrebbe cambiare. Sì perché Eduardo ha deciso di parlargli. Avvertito da sua sorella delle decisioni di Renda, Sabbiese si è fatto avanti per capire cosa turbasse così tanto il suo amico d’infanzia. Il loro confronto porterà il poliziotto a riflettere, in modo più approfondito, sulla sua scelta di lasciare la polizia e cominciare un lavoro più sicuro ma che non lo farà mai realmente felice. Damiano si renderà anche conto di quanto Rosa tenga davvero a lui e di come lo conosca, forse meglio di chiunque.

Gianluca distrutto dalla sua infanzia, ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Gianluca e Alberto si sono promessi di ricominciare e Palladini senior ha giurato di fare da padre a suo figlio, ormai adulto. Quando Gianluca tornerà a Palazzo Palladini, l’avvocato non vedrà l’ora di presentargli di persona suo fratello e di passare del tempo tutti e tre insieme. Ma questo evento finirà per riaprire vecchie ferite nel Palladini junior. Vedendo suo padre caloroso e affettuoso con Federico, si accorgerà ancora di più di quanto la sua infanzia sia stata tremenda e di quanto abbia sofferto per l’assenza di suo padre. Riuscirà mai a superare questo trauma?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.

