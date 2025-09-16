Un Posto al Sole Anticipazioni 17 settembre 2025: Jimmy salverà Viola, costi quel che costi!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole del 17 settembre 2025 su Rai3. Nell'episodio della Soap vedremo Jimmy pronto a fermare Matteo e a impedirgli, sebbene con fatica e certo di pagarla cara, di fare del male a Viola.

Jimmy non potrà più fare finta di nulla, non con Matteo deciso a vendicarsi di Viola. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 17 settembre 2025, alle ore 20.50 su Rai3, il ragazzino – spinto da Manuela – deciderà di farsi coraggio e di salvare la Bruni, rivelando i piani del suo compagno di classe, benché sia certo di pagarne le conseguenze. Intanto Damiano, dopo aver parlato con Eduardo, comincerà a rimuginare sulla sua decisione di lasciare la polizia e si renderà conto di quanto Rosa tenga ancora tanto a lui. Gianluca tornerà a Palazzo Palladini e verrà coinvolto da Alberto in un incontro con il suo fratellino. L’atteggiamento di Palladini nei confronti di Federico lo renderà ancora più triste e consapevole di quanto gli sia mancato un padre nella sua vita. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell'episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 17 settembre 2025: Jimmy pronto a proteggere Viola

Jimmy trema per Viola, in pericolo. Matteo non ha dimenticato lo smacco subito dalla professoressa e desidera vendicarsi di lei, il prima possibile. Ha così organizzato un piano per mettere in pericolo la donna, già particolarmente colpita dalle vicende della sua famiglia e dai problemi con Damiano. Dopo averne parlato con Manuela e spinto dai consigli della zia, sua confidente da sempre, deciderà di intervenire. Nonostante sia convinto di pagare a caro prezzo la sua intromissione, Jimmy salverà Viola e lo farà mostrando un grande coraggio.

Un Posto al Sole: Damiano cambia idea grazie a Eduardo?

Damiano è pronto all’addio ma qualcosa potrebbe cambiare. Sì perché Eduardo ha deciso di parlargli. Avvertito da sua sorella delle decisioni di Renda, Sabbiese si è fatto avanti per capire cosa turbasse così tanto il suo amico d’infanzia. Il loro confronto porterà il poliziotto a riflettere, in modo più approfondito, sulla sua scelta di lasciare la polizia e cominciare un lavoro più sicuro ma che non lo farà mai realmente felice. Damiano si renderà anche conto di quanto Rosa tenga davvero a lui e di come lo conosca, forse meglio di chiunque.

Gianluca distrutto dalla sua infanzia, ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Gianluca e Alberto si sono promessi di ricominciare e Palladini senior ha giurato di fare da padre a suo figlio, ormai adulto. Quando Gianluca tornerà a Palazzo Palladini, l’avvocato non vedrà l’ora di presentargli di persona suo fratello e di passare del tempo tutti e tre insieme. Ma questo evento finirà per riaprire vecchie ferite nel Palladini junior. Vedendo suo padre caloroso e affettuoso con Federico, si accorgerà ancora di più di quanto la sua infanzia sia stata tremenda e di quanto abbia sofferto per l’assenza di suo padre. Riuscirà mai a superare questo trauma?

