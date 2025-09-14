Un Posto al Sole Anticipazioni 15 settembre 2025: Samuel lascia Gabriela mentre Jimmy trema di paura per Viola

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 15 settembre 2025 su Rai3. Nell'episodio della Soap Samuel lascerà Gabriela ma scoprirà di averle fatto quasi un favore. Jimmy invece scoprirà di una terribile vendetta che sta per colpire Viola.

La passione scoppiata tra Micaela e Samuel e la dichiarazione d'amore che la Cirillo farà al ragazzo, spingerà il Piccirillo a fare una mossa dolorosa ma necessaria. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 15 settembre 2025, il giovane chef deciderà di lasciare Gabriela ma presto si renderà conto che questa sua scelta non è poi così drammatica come pensava. Intanto Jimmy scoprirà che Matteo vuole vendicarsi di Viola e che ha in mente un piano diabolico contro di lei mentre Damiano rivelerà ai suoi colleghi la decisione di lasciare la polizia e scatenerà la loro reazione furente. Rosa sarà molto contenta di accogliere Eduardo e Clara a Napoli e a casa sua. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 15 settembre 2025: Micaela si dichiara e Samuel lascia Gabriela ma…

È scoppiata la passione tra Micaela e Samuel. Dopo la notte passata insieme, la Cirillo non potrà più tenersi dentro i suoi veri sentimenti e confesserà al giovane chef di essere ancora innamorata di lui. Samuel sarà felice ma preoccupato allo stesso tempo. Sì perché dovrà risolvere le cose con Gabriela, a cui dovrà raccontare il tradimento. Convinto di non poter mantenere il segreto e soprattutto deciso a non far soffrire la maestra di danza, il giovane si farà avanti e la lascerà. Scoprirà però che per la ragazza non sarà poi un colpo così terribile e ironia della sorte si rivelerà la cosa più giusta per entrambi.

Damiano sconvolge i suoi colleghi, ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Damiano ha deciso di lasciare la polizia. Renda vuole cominciare un nuovo lavoro nella security, per non correre più i pericoli che ha affrontato sino a ora. Questa decisione ha sconvolto Rosa, che si è convinta – e a ragione – che in tutto questo c’entri Viola e il suo trauma ancora non superato. Renda sembrerà determinato a muoversi in questo modo, deluso anche dal non aver superato il concorso (molto probabilmente per colpa di Gallo) come viceispettore. Damiano si troverà però ad affrontare i suoi colleghi, che si arrabbieranno tantissimo con lui, dopo aver saputo delle sue intenzioni.

Un Posto al Sole: Jimmy ha paura per Viola

Jimmy scoprirà che Matteo non ha dimenticato la punizione ricevuta a causa della Bruni ma soprattutto verrà a sapere che il ragazzino intende vendicarsi di Viola. Il Poggi non potrà fare finta di nulla, soprattutto perché la vendetta sembrerà davvero tremenda. Intanto Renato non smetterà di essere dipendente dall’IA e renderà sempre più nervosi Niko e Manuela, che cercheranno di intervenire. Rosa sarà molto felice del ritorno di Eduardo e Clara a Napoli. La Picariello li accoglierà a casa sua.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 15 al 19 settembre 2025

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.