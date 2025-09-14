TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Un Posto al Sole | Un Posto al Sole Anticipazioni 15 settembre 2025: Samuel lascia Gabriela mentre Jimmy trema di paura per Viola
Schede di riferimento
Un Posto al Sole
Un Posto al Sole
Anticipazioni TV

Un Posto al Sole Anticipazioni 15 settembre 2025: Samuel lascia Gabriela mentre Jimmy trema di paura per Viola

Silvia Farris
7

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 15 settembre 2025 su Rai3. Nell'episodio della Soap Samuel lascerà Gabriela ma scoprirà di averle fatto quasi un favore. Jimmy invece scoprirà di una terribile vendetta che sta per colpire Viola.

Un Posto al Sole Anticipazioni 15 settembre 2025: Samuel lascia Gabriela mentre Jimmy trema di paura per Viola

La passione scoppiata tra Micaela e Samuel e la dichiarazione d'amore che la Cirillo farà al ragazzo, spingerà il Piccirillo a fare una mossa dolorosa ma necessaria. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 15 settembre 2025, il giovane chef deciderà di lasciare Gabriela ma presto si renderà conto che questa sua scelta non è poi così drammatica come pensava. Intanto Jimmy scoprirà che Matteo vuole vendicarsi di Viola e che ha in mente un piano diabolico contro di lei mentre Damiano rivelerà ai suoi colleghi la decisione di lasciare la polizia e scatenerà la loro reazione furente. Rosa sarà molto contenta di accogliere Eduardo e Clara a Napoli e a casa sua. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 15 settembre 2025: Micaela si dichiara e Samuel lascia Gabriela ma…

È scoppiata la passione tra Micaela e Samuel. Dopo la notte passata insieme, la Cirillo non potrà più tenersi dentro i suoi veri sentimenti e confesserà al giovane chef di essere ancora innamorata di lui. Samuel sarà felice ma preoccupato allo stesso tempo. Sì perché dovrà risolvere le cose con Gabriela, a cui dovrà raccontare il tradimento. Convinto di non poter mantenere il segreto e soprattutto deciso a non far soffrire la maestra di danza, il giovane si farà avanti e la lascerà. Scoprirà però che per la ragazza non sarà poi un colpo così terribile e ironia della sorte si rivelerà la cosa più giusta per entrambi.

Damiano sconvolge i suoi colleghi, ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Damiano ha deciso di lasciare la polizia. Renda vuole cominciare un nuovo lavoro nella security, per non correre più i pericoli che ha affrontato sino a ora. Questa decisione ha sconvolto Rosa, che si è convinta – e a ragione – che in tutto questo c’entri Viola e il suo trauma ancora non superato. Renda sembrerà determinato a muoversi in questo modo, deluso anche dal non aver superato il concorso (molto probabilmente per colpa di Gallo) come viceispettore. Damiano si troverà però ad affrontare i suoi colleghi, che si arrabbieranno tantissimo con lui, dopo aver saputo delle sue intenzioni.

Un Posto al Sole: Jimmy ha paura per Viola

Jimmy scoprirà che Matteo non ha dimenticato la punizione ricevuta a causa della Bruni ma soprattutto verrà a sapere che il ragazzino intende vendicarsi di Viola. Il Poggi non potrà fare finta di nulla, soprattutto perché la vendetta sembrerà davvero tremenda. Intanto Renato non smetterà di essere dipendente dall’IA e renderà sempre più nervosi Niko e Manuela, che cercheranno di intervenire. Rosa sarà molto felice del ritorno di Eduardo e Clara a Napoli. La Picariello li accoglierà a casa sua.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 15 al 19 settembre 2025

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Un Posto al Sole
Un Posto al Sole
Silvia Farris
  • Redazione nella sezione TV di Comingsoon.it
  • Esperta in Comunicazione Storica e multimedialità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Raoul Bova a Verissimo parla per la prima volta dello scandalo che lo ha coinvolto: "Non ho accettato minacce"
news VIP Raoul Bova a Verissimo parla per la prima volta dello scandalo che lo ha coinvolto: "Non ho accettato minacce"
Alessandra Amoroso: Chi è Valerio Pastore? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sul compagno della cantante diventata mamma
news VIP Alessandra Amoroso: Chi è Valerio Pastore? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sul compagno della cantante diventata mamma
Can Yaman candidato ai Latin Emmy Awards per El Turco
news VIP Can Yaman candidato ai Latin Emmy Awards per El Turco
La forza di una donna: Ecco perché nella Soap i turchi si toccano i denti e perché gettano l'acqua prima di una partenza
anticipazioni TV La forza di una donna: Ecco perché nella Soap i turchi si toccano i denti e perché gettano l'acqua prima di una partenza
Andrea Damante ed Elisa Visari annunciano la nascita del loro primo figlio: benvenuto, Liam!
news VIP Andrea Damante ed Elisa Visari annunciano la nascita del loro primo figlio: benvenuto, Liam!
Wanda Nara, rivelazioni su Mauro Icardi e Maxi Lopez: che richieste le hanno fatto
news VIP Wanda Nara, rivelazioni su Mauro Icardi e Maxi Lopez: che richieste le hanno fatto
La Promessa Anticipazioni 15 settembre 2025: Manuel fissa la data delle nozze, Cruz è disgustata!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 15 settembre 2025: Manuel fissa la data delle nozze, Cruz è disgustata!
La forza di una donna Anticipazioni 15 settembre 2025: Arif e Bahar si baciano!
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 15 settembre 2025: Arif e Bahar si baciano!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV