Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 18 settembre 2025 vedremo Guido tornare all'attacco con Mariella ma dovrà vedersela con Bice. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Guido è determinato a dimostrare a Mariella che fa sul serio e nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 18 settembre 2025, alle ore 20.50 su Rai3, lo vedremo tornare alla carica – sotto consiglio di Silvia - con un corteggiamento serrato ma dolce. Bice però non starà a guardare senza fare nulla. Sì perché la Cerruti vorrà vegliare sulla sua amica affinché il suo ex marito non le faccia più del male. Intanto Gennaro tornerà ai Cantieri con l’aiuto di Vinicio e renderà molto chiaro il suo intento, ovvero riprendere il controllo dell’azienda. Alice tenterà di convincere il giovane Gagliotti a partire di nuovo con lei e a lasciarsi alle spalle, entrambi, i loro problemi famigliari. Riuscirà a centrare il suo obiettivo? Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 18 settembre 2025: Guido corteggia Mariella ma Bice lo tiene d’occhio

Mariella è stata per diverso tempo tormentata dai dubbi e si è interrogata, per giorni, se le cose tra lei e Guido abbiano complicato ulteriormente la vita a Lollo. L’Altieri ha trovato sostegno, come sempre, in Cerri ma anche in Bice che – nonostante il suo fare un po’ invadente - desidera solo proteggerla. E così continuerà a fare quando si renderà conto delle intenzioni di Guido. Sotto consiglio di Silvia, il Del Bue comincerà a corteggiare la sua ex moglie. La Cerruti lo terrà però d’occhio e non gli permetterà certo di ferire di nuovo la sua migliore amica.

Gennaro torna all’attacco nella puntata di Un Posto al Sole

Gennaro non potrà più sopportare che Marina controlli i Cantieri e deciderà di tornare all’attacco. Con l’aiuto di Vinicio, Gagliotti si presenterà in azienda, determinato a riprendere in mano la sua attività. Ferri e la Giordano si troveranno ad affrontare di nuovo il pericolo dell’imprenditore, scatenato e furioso più che mai. Il suo fratellino gli darà manforte, lui molto preoccupato per la salute di Gennaro e anche arrabbiato con Roberto per quello che ha fatto. Ma Alice cercherà di riportarlo alla ragione.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alice cerca di far ragionare Gennaro

Alice è molto in ansia per il comportamento di Vinicio. La ragazza spera che il suo fidanzato non si lasci completamente plagiare da suo fratello maggiore ma purtroppo pare proprio che Gennaro lo abbia in pugno. La Pergolesi cercherà di metterci una pezza e tenterà di convincerlo a ripartire insieme e di allontanarsi da Napoli per liberarsi dei problemi in cui le loro famiglie li hanno cacciati. Il giovane Gagliotti accetterà questa proposta o vorrà continuare a prendersi la vendetta, anche lui, contro Ferri e Marina?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.