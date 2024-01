Un Posto al Sole Anticipazioni dal 15 al 19 gennaio 2024: Diego scopre la verità su Ida. Per il Giordano è un duro colpo!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 15 al 19 gennaio 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 15 al 19 gennaio 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 15 gennaio 2024

Diego e Raffaele stanno per scoprire che Ida ha venduto suo figlio per salvarsi dalla povertà. La verità è molto vicina e forse, presto, il giovane Giordano potrebbe cambiare idea sulla sua amica speciale. Serena e Filippo intanto si accorgeranno che Irene è tormentata da qualcosa. I due non capiranno cos’abbia la ragazzina ma soprattutto se si tratta di un malessere dovuto all’età o a qualcos’altro accaduto nel frattempo. Mariella è ancora arrabbiata con Guido per averla redarguita e punita sul lavoro. Furente, continua la guerra pure tra le mura domestiche. Scopri le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 15 gennaio 2024

Puntata in onda Martedì 16 gennaio 2024

Ida e Diego sono finalmente a confronto e il Giordano rimane molto deluso dalle dichiarazioni della ragazza. Raffaele cerca di placare l’ira del figlio e di spingerlo a ragionare; non deve essere così duro con lei. Intanto Roberto e Marina, in Polonia, continuano a offrire a Ida delle nuove proposte, per non finire nei guai. Guido penserà di scrivere una lettera di scuse sui social ma la sua idea, mossa dai più genuini propositi, finirà per creare scompiglio soprattutto tra le mura domestiche. Irene prosegue con il suo atteggiamento nervoso e capriccioso e Filippo cerca in tutti i modi di distrarla. Cosa sarà successo alla ragazzina per renderla così tanto insopportabile? Scopri le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 16 gennaio 2024

Puntata in onda Mercoledì 17 gennaio 2024

Viola vorrebbe recuperare il suo rapporto con Antonio mentre Eugenio, ormai lontano dai pensieri sulla sua ex moglie, trova sempre più interesse in Lucia Cimmino. Dopo la scoperta che Ida ha ceduto suo figlio prima a Lara e poi a Marina e Roberto, Diego e Raffaele si comporteranno in modo molto ostile contro i Ferri. Nunzio realizzerà un suo sogno in occasione della festa della pizza, organizzata al Caffè Vulcano. Per il locale sarà l’occasione di rivoluzionarsi e di farsi grande pubblicità e di uscire finalmente dalla polvere da cui, in questi mesi, è stato sepolto? Scopri le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 17 gennaio 2024

Puntata in onda Giovedì 18 gennaio 2024

Diego e Raffaele sono rientrati a Napoli ma il Giordano junior deve ancora metabolizzare quanto accaduto. Il ragazzo è molto deluso dalle rivelazioni di Ida e sente di aver mal riposto la sua fiducia. Raffaele non riesce a fare finta di niente con Roberto e Marina che, con il loro denaro e per i loro interessi, hanno corrotto un’intera famiglia. Roberto saprà gestire questa nuova guerra a Palazzo Palladini. Durante la serata dedicata alla pizza, Nunzio riceve una gradita sorpresa, che lo renderà ancora più contento di questa giornata. Viola invece deve decidere se accettare o meno un nuovo lavoro. Scopri le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 18 gennaio 2024

Puntata in onda Venerdì 19 gennaio 2024

Al Caffè Vulcano arrivano alcuni clienti indesiderati che solo grazie a Nunzio sono cacciati dal locale. Purtroppo però il pericolo rimane latente e pronto a uscire da un momento all’altro. Roberto ha deciso di non permettere a Raffaele di alzare la cresta. Il Ferri dichiara ufficialmente guerra al Giordano. Ida capisce di essere ormai diventata invisibile nella vita di suo figlio mentre Irene, determinata a usare il vecchio telefono della mamma, cerca e trova la complicità di sua zia Manuela. Scopri le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 19 gennaio 2024

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20.50.