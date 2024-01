Un Posto al Sole Anticipazioni 16 gennaio 2024: Roberto e Marina non si fermano e hanno una nuova proposta per Ida!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 16 gennaio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Roberto e Marina faranno una nuova proposta a Ida mentre Diego dovrà fare i conti con la scoperta appena fatta su Ida. Il ragazzo è molto deluso.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 16 gennaio 2024, alle ore 20.50, ci rivelano che Raffaele e Diego scopriranno cosa è davvero successo e non riusciranno a dimenticare quello che hanno combinato Marina e Roberto con Ida. I Ferri, convinti ad andare avanti, faranno una nuova proposta a Ida. Intanto Diego dovrà cercare di superare la delusione della scoperta appena fatta sulla sua amica mentre Guido si renderà conto che le scuse pubblicate sui social hanno infervorato gli animi e in casa è scoppiato il delirio.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Diego deluso da Ida

Diego, arrivato in Polonia, ha scoperto la verità su Ida e non può credere che la ragazza abbia davvero venduto suo figlio. Per il giovane è un brutto colpo, una vera e propria delusione, che lo porterà ad allontanarsi tantissimo da lei. La sua decisione, che sembra definitiva, non convincerà però Raffaele. Il Giordano senior, convinto che il giovane debba rifletterci meglio e a mente fredda, lo inviterà a non fare scelte affrettate. Eppure in Diego si è creata una tristezza, difficile da dissipare.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto e Marina tornano all’attacco

Diego e Raffaele hanno scoperto tutta la verità su Ida e la cosa li ha lasciati senza parole. Roberto e Marina, sebbene ormai smascherati, non intenderanno mollare la presa e lasciare che il loro piano vada a rotoli. Non solo rischiano di perdere Tommaso ma anche di essere messi nei guai da Raffaele e Diego. Per questo correranno ai ripari facendo a Ida una nuova proposta, più vantaggiosa, che la giovane potrebbe decidere di accettare per il suo bene e per quello del suo bambino.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Guido nei guai sino al collo

Per Guido si mette proprio male. Il Del Bue aveva riposto tutta la sua fiducia nella lettera di scuse pubblicata online ma purtroppo questo suo gesto non sortirà alcun tipo di beneficio… anzi. La cosa lo metterà molto più nei guai di quanto già fosse. Il vigile si troverà ad affrontare una vera e propria guerra in casa, senza possibilità di chiedere tregua.

