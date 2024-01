Un Posto al Sole Anticipazioni 15 gennaio 2024: Filippo e Serena in ansia per Irene. La piccola è in pericolo?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda su Rai3 il 15 gennaio 2024, alle ore 20.50, Filippo e Serena saranno molto preoccupati per il comportamento strano di Irene. La ragazzina sarà sempre più scorbutica e nervosa ma non sarà molto chiaro il perché. I suoi genitori cercheranno di capire se si tratta di un malessere passeggero, magari dovuto all’età o se qualcosa di più grave e di inatteso, può esserle successo. Raffaele e Diego invece saranno molto vicini a scoprire la verità sul passato di Ida. Come reagirà Diego alla scoperta di quello che ha fatto la sua amata amica? Mariella sarà invece ancora furiosa contro Guido, che l’ha redarguita e punita sul lavoro.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Irene in pericolo?

La settimana di Un Posto al Sole si apre con un bel dilemma. Filippo e Serena si accorgeranno che Irene è tormentata da qualcosa. La ragazzina comincerà a comportarsi in modo molto strano, sempre nervosa e incupita. I suoi genitori cercheranno di capire cosa le stia succedendo ma non riusciranno a comprendere se si tratti di un malessere passeggero oppure se sia successo qualcosa di grave, di cui loro non sono a conoscenza. Irene sarà la loro sorvegliata speciale ma non sarà facile scucire informazioni alla bambina.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Diego e Raffaele vicini alla verità su Ida

Diego e Raffaele sono atterrati in Polonia e sono finalmente riusciti a trovare Ida. Quello che li attenderà è una verità disarmante e oltre ogni immaginazione. I due stanno infatti per scoprire che la bella Ida ha venduto suo figlio prima a Lara e poi a Marina e Roberto, in cambio di denaro per la sua famiglia. Questa realtà potrebbe cambiare le cose, definitivamente. Diego potrebbe infatti voltare le spalle alla sua amica, deluso dal suo gesto sconsiderato. Finirà davvero tutto così?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella furiosa con Guido

Nella puntata di Un Posto al Sole del 15 gennaio 2024 ci sarà spazio anche per il siparietto tra Mariella e Guido. L’Altieri, redarguita e punita sul lavoro dal marito, non riuscirà a mandar giù la cosa e sarà furiosa con lui, tanto da scatenare una guerra pure in casa. Il Del Bue sarà messo in un angolo, costretto a fare presto ammenda se non vorrà che l’ira di Mariella si abbatta ancora su di lui.

