Un Posto al Sole Anticipazioni 19 gennaio 2024: Roberto dichiara guerra a Raffaele!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 19 gennaio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Roberto dice basta ed è pronto a punire Raffaele per il suo comportamento. Intanto Irene chiede un favore a zia Manuela.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 19 gennaio 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Roberto deciderà di intervenire contro Raffaele. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Ferri dichiarerà guerra al Giordano e non gli permetterà né di metterlo in difficoltà né di trattarlo con sufficienza. Intanto al Caffè Vulcano arriveranno dei clienti molto complicati, che creeranno scompiglio. Solo l’intervento di Nunzio farà placare gli animi ma solo momentaneamente. Irene invece vorrà usare il vecchio cellulare della mamma e proverà a chiedere aiuto a zia Manuela.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto dichiara guerra a Raffaele

Raffaele non può perdonare quello che hanno combinato Roberto e Marina. Per questo motivo il Giordano ha cominciato a trattarli con freddezza anzi proprio in modo ostile. L’atteggiamento del portiere stancherà però Ferri, che deciderà di fargliela pagare. Gli dichiarerà ufficialmente guerra e farà di tutto per impedirgli di mettergli i bastoni tra le ruote e in difficoltà. Raffaele si sarà messo nei guai e Diego riuscirà a condonare a Ida il suo più grande errore, di cui lei stessa si è pentita?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Caos a Il Vulcano

Nunzio ha avuto una bella sorpresa durante la serata dedicata alla pizza ma dovrà presto dimenticare i bei momenti per calmare le acque a Il Vulcano. Al locale arriveranno dei clienti molesti e poco raccomandabili e toccherà al Cammarota accompagnarli fuori. Purtroppo neanche così i problemi non saranno finiti. Questi personaggi fastidiosi sono destinati a tornare a dare fastidio e a mettere Silvia e i suoi in difficoltà.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Irene chiede un favore a zia Manuela

Ida capirà di essere sempre più invisibile per la vita di suo figlio e la cosa la renderà molto triste. Riuscirà la ragazza a mettere fine a questa situazione? Non sarà però facile. Intanto Irene, che con il suo comportamento sta preoccupando Serena e Filippo, vorrà avere accesso al vecchio telefono di sua madre. Per poterlo fare proverà a chiedere una mano a zia Manuela. La ragazza darà una mano alla nipotina ma soprattutto cosa avrà in mente quest'ultima? Si tratterà di qualche cotta di cui la giovane non vuole parlare o di qualche altro giochino online pericoloso?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 15 al 19 gennaio 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.