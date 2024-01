Un Posto al Sole Anticipazioni 17 gennaio 2024: Eugenio ha un nuovo amore?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 17 gennaio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Eugenio sarà sempre più interessato a Lucia mentre Diego e Raffaele tratteranno in maniera ostile Roberto e Marina.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 17 gennaio 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Eugenio sarà sempre più attratto da Lucia. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Nicotera, ormai lontano da Viola, troverà sempre più interessante passare del tempo con la sua collega, con cui potrebbe presto succedere qualcosa. Intanto la Bruni si sforzerà di recuperare un rapporto sereno con Antonio, dopo quanto successo mentre Diego e Raffaele, scoperta la verità su Ida, Roberto e Marina, non riusciranno a fare finta di nulla. Saranno entrambi molto ostili con i Ferri. Roberto dovrà correre ai ripari immediatamente. Intanto Nunzio sarà molto felice di realizzare un suo vecchio sogno, in occasione della giornata mondiale della pizza.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Eugenio sempre più vicino a Lucia

Viola è molto in ansia per Antonio e fatica a recuperare un rapporto sereno con suo figlio. La Bruni non avrebbe mai voluto che il ragazzino scoprisse la verità in questo modo ma avrebbe voluto soprattutto che Eugenio l’aiutasse per parlargli. Nicotera ha però rifiutato di stare di nuovo a sentirla e l’ha lasciata a cavarsela da sola. Dopo quanto accaduto, il magistrato vuole voltare pagina e sembra che l’occasione giusta per farlo, gliela possa fornire Lucia. Eugenio si scoprirà sempre più interessato alla sua collega e non è escluso che tra lui e la Cimmino possa scattare qualcosa. Nuovi amori in vista per l’ex genero di Raffaele?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Diego e Raffaele contro Roberto e Marina

Roberto e Marina non si sono fermati e decisi a non farsi mettere i bastoni tra le ruote da Raffaele e Diego, hanno deciso di fare una nuova proposta a Ida. Le cose tra loro e i Giordano si sono fatte piuttosto complesse e tese. Diego e suo padre li tratteranno con aria sprezzante e con un odio malcelato. Roberto dovrà presto correre ai ripari se non vorrà che le cose degenerino. E si sa, a Palazzo Palladini è difficile che i segreti rimangano tali.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio pronto a realizzare un suo sogno

In occasione della giornata mondiale della pizza, Nunzio è pronto a realizzare un suo sogno. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole non ci chiariscono cosa abbia in mente il ragazzo ma è probabile che sia qualcosa che porterà nuovi clienti a Il Vulcano e magari una ventata di rivoluzione per il locale, negli ultimi anni protagonista di vicende non proprio floride. Cosa succederà? Lo scopriremo sicuramente davanti a una bella fetta di pizza.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.