Un Posto al Sole Anticipazioni 18 gennaio 2024: Diego non perdona ma nemmeno Raffaele. Roberto è nei guai?

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 18 gennaio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Raffaele non riesce a dimenticare quello che hanno fatto Marina e Roberto. Ferri dovrà guardarsi le spalle dal Giordano?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 18 gennaio 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Raffaele non riuscirà proprio a mandare giù quello che hanno fatto Roberto e Marina. Il Giordano sarà furioso con loro, che sono stati capaci di manipolare a loro piacimento i più deboli. Diego invece cercherà di comprendere le ragioni di Ida ma farà molta fatica a capirla e a perdonarla mentre Nunzio, durante la serata dedicata alla pizza, riceverà una sorpresa inaspettata, che lo renderà molto felice. Viola dovrà invece capire se accettare o meno la nuova proposta di lavoro.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Raffaele non perdona!

Roberto e Marina sono implacabili e per continuare a essere felici con il loro Tommaso, hanno fatto un’altra proposta a Ida. I due non si fermeranno davanti a nulla e sicuramente neanche davanti a Raffaele. Il Giordano, tornato a Napoli, continuerà a trattare in modo molto ostile i due e a vergognarsi per il loro increscioso comportamento. Non riuscirà a mandare giù il fatto che i due abbiano manipolato Ida e la sua famiglia. Non potrà mai perdonarli e il suo comportamento, furioso, farà scattare qualcosa in Roberto. Ferri dovrà correre ai ripari al più presto!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Diego non riesce a dimenticare quello che ha fatto Ida

Se Raffaele non riuscirà a mandar giù quello che hanno combinato Roberto e Marina, Diego non sembrerà propenso a perdonare Ida per aver venduto suo figlio. Il ragazzo è rimasto deluso da quello che la ragazza ha fatto e sebbene capisca che si è trattato di un gesto estremo, non riesce proprio a giustificarlo. Per questo il ritorno a Napoli, per lui, sarà ancora più duro, nonostante suo padre lo spinga a non essere così duro con la giovane bionda.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Belle sorprese per Nunzio

La serata dedicata alla pizza riserverà grandi sorprese per Nunzio. Il ragazzo riceverà un grande dono, inaspettato, che lo farà molto felice. Meno contenta sarà invece Viola. La Bruni dovrà prendere una decisione molto importante per la sua vita. Dovrà scegliere infatti se accettare o meno un nuovo lavoro. Che questo la costringa a lasciare Napoli?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.