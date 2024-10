Un Posto al Sole Anticipazioni dal 14 al 18 ottobre 2024: Rossella turbata dal nuovo primario. La situazione è ambigua!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 14 al 18 ottobre 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 14 ottobre 2024

Damiano e la sua squadra sono molto vicini a stanare Torrente, grazie all'importante novità che hanno scoperto, ovvero che il boss è socio occulto di un ristorante. Viola è ancora molto tesa per la situazione che vede protagonista il suo compagno e per questo non sa se partire a Barcellona insieme a Raffaele e Antonio. Niko riceve una chiamata allarmante dalla scuola di Jimmy e, capito che suo figlio ha combinato un disastro, decide di affrontarlo. Nunzio è pronto a trasferirsi a casa di Diana e questa scelta finisce per far entrare in crisi Samuel. L'aiuto chef ha paura che il suo amico lo abbandoni davvero.

Puntata in onda Martedì 15 ottobre 2024

Rossella ha scoperto che Nunzio si vuole trasferire a casa di Diana e per lei è stato un brutto colpo. Per la Graziani non ci sono però solo brutte notizie. La dottoressa riceve una proposta molto interessante da parte del primario del San Filippo. Ma di cosa si tratta? Ross si troverà nei guai? Niko, dopo aver discusso con Jimmy, cerca di chiarire con lui mentre Manuela comincia il conto alla rovescia per l'apertura del parco archeologico.

Puntata in onda Mercoledì 16 ottobre 2024

Manuela è felice. È arrivato il giorno dell'inaugurazione del parco archeologico. Niko riesce a convincere Jimmy a rendere contenta sua zia Manuela ma un arrivo a sorpresa rischia di rendere la giornata un vero disastro. Rossella è stranita a causa della carezza del primario e comincia a interrogarsi sul modo di fare del medico. Il dottore è solito comportarsi così oppure c'è dell'altro? Samuel non riesce a calmarsi e rinfaccia ogni giorno a Nunzio di aver deciso di lasciare il loro appartamento.

Puntata in onda Giovedì 17 ottobre 2024

L'amicizia tra Rosa e Don Antoine è sulla bocca di tutti e a fare le spese dei pettegolezzi che stanno fioccando su di loro, è il povero Manuel. Costabile è arrivato all'inaugurazione del parco archeologico e Niko deve intervenire per fermarlo. Valeria si rende conto che il suo compagno è ancora molto affezionato a Manuela e per questo si ingelosisce. Guido cerca di escogitare uno stratagemma per evitare di avere problemi economici e di affitto ma anche per non dover rinunciare alle sue visite a Claudia, a Roma. Il piano escogitato finisce però per coinvolgere Cotugno.

Puntata in onda Venerdì 18 ottobre 2024

Viola è in ansia come non mai. La Bruni ha capito che Damiano – a un passo dal catturare Torrente - è in pericolo e non sa cosa fare. Intanto Alberto non intende tornare sui suoi passi e ha deciso di lasciare davvero Napoli. I pettegolezzi su Rosa e Don Antoine si diffondono in tutto il quartiere e il parroco cerca di comprendere come mai Manuel non voglia più vederlo. Mariella ha ceduto al ricatto, emotivo, di Guido ma subito dopo capisce di essersi fatta manipolare dal suo ex.

