Un Posto al Sole Anticipazioni 18 ottobre 2024: Mariella sconvolta. Guido l'ha manipolata!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 18 ottobre 2024 su Rai3. Nell'episodio della Soap Mariella si renderà conto che Guido ha giocato sporco con lei e l'ha manipolata. Intanto Manuel avrà un forte astio nei confronti di Don Antoine a causa dei pettegolezzi fioccati sul parroco e su Rosa.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole in onda il 18 ottobre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che i pettegolezzi sul rapporto tra Rosa e Don Antoine metteranno Manuel in grande difficoltà e porteranno il piccolo ad avere astio nei confronti del parroco. Mariella cederà al ricatto di Guido ma il successivo confronto con Cotugno le farà capire di essere stata imbrogliata anzi proprio manipolata emotivamente. Viola sarà sempre più in ansia per Damiano, pronto a mettere a segno il piano della sua squadra per stanare Torrente. Alberto sarà invece sempre più deciso a lasciare Napoli per sempre.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Manuel contro Don Antoine!

I pettegolezzi che stanno fioccando su Rosa e Don Antoine hanno coinvolto il povero Manuel. Il ragazzino si è trovato a dover fare i conti con la brutta opinione che i suoi vicini hanno su sua madre e la cosa lo ha portato ad avere astio nei confronti del parroco. Il sacerdote si renderà conto che il piccolo Renda non vuole più avare a che fare con lui e cercherà di capire cosa possa essere successo. La verità sarà più dura del previsto ma forse ora deciderà di stare più attento con Rosa.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella manipolata da Guido

Guido deve far quadrare i conti e con la separazione da Mariella deve occuparsi anche del mantenimento di Lollo, oltre che dell’affitto. Il Del Bue vuole tenere dei soldi da parte per andare a trovare Claudia a Roma e ha escogitato un piano per riuscire a impietosire l’ex compagna. Purtroppo per la povera Altieri, ci riuscirà. Guido farà cadere Mariella nel suo ricatto emotivo e la donna si renderà conto più tardi, grazie a un confronto con Cotugno, di essere stata manipolata. Deciderà di vendicarsi di questa mossa poco onesta?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Damiano pronto all’azione, Viola è preoccupata

Alberto se ne va! Palladini ha preso la decisione di lasciare Napoli, per sempre e non sembra voler cambiare idea. L’avvocato è certo che così facendo riuscirà a liberarsi della vendetta di Torrente e a mettersi in salvo. Ma ad aiutarlo potrebbe esserci Damiano. Il Renda è infatti molto vicino a stanare il boss e si prepara a fare qualcosa di molto pericoloso. Per questo motivo Viola è in ansia. La Bruni ha capito che il suo compagno sta correndo un grosso rischio e teme di perderlo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 14 al 18 ottobre 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.