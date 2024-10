Un Posto al Sole Anticipazioni 15 ottobre 2024: Rossella cerca di voltare pagina ma qualcosa va storto!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 15 ottobre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Rossella cercherà di superare la delusione provocata dalla scelta di Nunzio. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Graziano sarà molto triste per via della decisione del Cammarota di trasferirsi a casa di Diana nonostante il loro bacio. La Graziani ritroverà un minimo di serenità grazie a una proposta di lavoro molto interessante, che le arriverà dal primario. Ma il sorriso si trasformerà presto in dubbio e in ansia. Cosa succederà? Intanto, dopo il loro duro confronto, Niko cercherà di chiarire con Jimmy mentre Manuela non vedrà l’ora di inaugurare il parco archeologico per cui ha tanto faticato e penato.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella e Samuel delusi dalla decisione di Nunzio

Tra Rossella e Nunzio c’è stato un bacio focoso ed è chiaro che tra i due ragazzi ci siano ancora forti sentimenti. Il Cammarota ha però deciso di non tornare tra le braccia della Graziani e di tenere fede alla promessa fatta a Diana. Il ragazzo ha così deciso di trasferirsi a casa dell’architetto e di cominciare con lei un’altra fase della loro relazione. La sua scelta non è piaciuta per nulla né a Ross né al Piccirillo. Samuel è disperato e non vuole essere abbandonato dal suo amico ma nonostante le sue richieste non ha purtroppo ottenuto nulla sino a ora. Nunzio è più che mai deciso a stare accanto alla Della Valle.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella si consola sul lavoro ma…

Samuel non vuole che Nunzio lo lasci da solo e sembra soffrire di ansia da abbandono. Vedremo il Piccirillo pregare e ripregare il Cammarota di non lasciarlo e di rimanere con lui nel loro piccolo appartamento mentre Rossella cercherà di distrarsi. La Graziani riuscirà a dimenticare la tristezza grazie a un’importante e interessante proposta di lavoro, ricevuta direttamente dal primario. La ragazza ne sarà felice ma un gesto, apparentemente innocuo, la metterà in ansia. Una carezza sul viso datale dal dottore, le farà salire un brivido lungo la schiena e le farà venire dubbi su dubbi. Non avrà delle buone sensazioni ma non saprà se affrontare di petto la situazione o pensare che si tratti solo di un malinteso.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Manuela pronta all’inaugurazione del parco archeologico

Niko e Jimmy dovranno per forza chiarire cosa sta succedendo tra di loro. Il Poggi affronterà suo figlio di petto e gli chiederà di spiegargli cosa stia combinando e cosa intenda fare. L’avvocato chiederà al ragazzino di smetterla di comportarsi male e di concentrarsi sul grande giorno di sua zia. Per Manuela arriverà infatti il momento di inaugurare il parco archeologico per cui ha tanto lavorato e che, per colpa di Costabile, rischiava di non vedere mai la luce. La Cirillo sarà molto emozionata e vorrà la sua famiglia accanto ma, ve lo anticipiamo, la giornata avrà dei molesti imprevisti.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.