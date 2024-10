Un Posto al Sole Anticipazioni 17 ottobre 2024: Niko difende Manuela e scatena la gelosia di Valeria!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 17 ottobre 2024, Niko proteggerà Manuela da Costabile e scatenerà la gelosia di Valeria. La Paciello cercherà di allontanare anche la Cirillo? Scopriamo le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap di Rai3.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 17 ottobre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Niko aiuterà Manuela con Costabile. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Poggi fermerà l’Altieri e gli impedirà di rovinare la grande giornata della Cirillo. Valeria osserverà la scena e comincerà a pensare che il suo compagno provi ancora un forte sentimento per la sua ex e che quindi sia ancora profondamente legato a lei. La ragazza sarà presa da una folle e cieca gelosia. Intanto l’amicizia tra Rosa e Don Antoine desterà ancora scalpore e sarà oggetto di pettegolezzi, tanto da colpire il povero Manuel. Guido, per far quadrare i conti e permettersi tutte le spese, compresi i viaggi a Roma per andare a trovare Claudia, escogiterà un piano che coinvolgerà Cotugno.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Niko difende Manuela e Valeria si ingelosisce

Costabile ha rischiato di rovinare il gran giorno di Manuela. Il ragazzo si è presentato all’inaugurazione del parco archeologico e Niko si troverà a dover intervenire in prima persona, per evitare che Manu soffra ancora per colpa del fratello di Mariella. Il Poggi si farà avanti con un tale vigore da mettere in allarme Valeria. La giovane comincerà a domandarsi se il suo compagno sia ancora legato alla sua ex e se questo sentimento di protezione nasconda in realtà ben altro. La Paciello non riuscirà a nascondere la sua gelosia e questo potrebbe costituire un altro problema per la famiglia. Valeria chiederà a Niko di tenere lontana anche Manuela e non solo Renato?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Fioccano pettegolezzi su Rosa e Don Antoine

Rosa sta frequentando sempre più assiduamente Don Antoine e il loro rapporto genera ancora grandi pettegolezzi. La Picariello è una donna single e la sua presenza accanto al parroco non piace ai parrocchiani, che hanno cominciato a commentare in modo molto negativo questa frequentazione. La cosa prenderà una piega ancora più drammatica. A farne le spese di tutto questo sarà Manuel, coinvolto nel vortice delle malelingue. Il bambino si sentirà a disagio e comincerà a non volersi più recare in chiesa per parlare con il sacerdote. Don Antoine si renderà conto subito che qualcosa non va e cercherà di capire cosa possa essere successo.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Guido escogita un piano per far quadrare i conti

Guido sta facendo i conti con la vita da separato e si sta rendendo conto che non è tutto rose e fiori. Il Del Bue deve fare quadrare i conti e riuscire a permettersi affitto e viaggi a Roma per andare a trovare Claudia, insieme al mantenimento di Lollo. Il vigile cercherà un modo per non rinunciare a nulla ed escogiterà un piano per riuscirci. Nello stratagemma che penserà sarà coinvolto Cotugno e questo non presupporrà nulla di buono per Mariella, che si troverà presa all’amo.

