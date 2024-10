Un Posto al Sole Anticipazioni 14 ottobre 2024: Samuel disperato per il trasferimento di Nunzio. Per lui è un vero tradimento

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete della puntata di Un Posto al Sole in onda il 14 ottobre 2024. Nell'episodio della Soap di Rai3 vedremo Samuel disperato per il trasferimento di Nunzio. Il Piccirillo non vuole allontanarsi dal suo amico.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 14 ottobre 2024, alle ore 20.50, Samuel sarà in crisi nera. Il Piccirillo non potrà sopportare che Nunzio lasci il loro appartamento per trasferirsi da Diana. L’aiuto chef cercherà di convincere l’amico a non abbandonarlo ma il Cammarota sembrerà aver preso la decisione definitiva. Intanto Damiano e la sua squadra saranno molto vicini a stanare Torrente, dopo aver scoperto che il boss è socio occulto di un ristorante. Niko riceverà una chiamata allarmante dalla scuola di Jimmy e sarà costretto a un duro confronto con il figlio, che purtroppo si rivelerà più complesso del previsto. Viola sarà in ansia per il Renda e a causa di questa situazione non saprà se partire o meno a Barcellona insieme a Raffaele e ad Antonio.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Samuel in crisi per il trasferimento di Nunzio

Rossella e Nunzio si sono ritrovati di nuovo vicini ma questo non è bastato a convincere il Cammarota a tornare insieme alla Graziani. Lo chef ha invece deciso di trasferirsi a casa di Diana e di cominciare una convivenza con lei. La decisione ha lasciato Ross senza parole ma manderà in crisi anche Samuel. L’aiuto chef si sentirà abbandonato dal suo amico e non vorrà che lui lo lasci da solo. Il Piccirillo cercherà di convincerlo a non andarsene e a continuare a condividere la loro piccola ma confortevole casa. Non riuscirà però a ottenere un passo indietro da parte di Nunzio.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko affronta Jimmy!

Jimmy ha combinato un altro guaio e stavolta non la farà franca. La scuola chiamerà Niko per informarlo delle marachelle del figlio e il Poggi non ne sarà per nulla contento anzi sarà molto deluso dal piccolo. Padre e figlio avranno un duro confronto che, purtroppo, non andrà come sperato anzi diventerà più duro del previsto. L’avvocato dovrà prendere delle dure misure per punire il ragazzino oppure riuscirà a mantenersi calmo e pacato, con la speranza che Jimmy capisca i suoi errori e faccia ammenda da solo?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Damiano vicino a stanare Torrente

Damiano lo ha giurato a se stesso: stanerà Torrente. Renda è molto vicino a prendersi la sua rivincita sul boss e ne osserva le mosse grazie a un’importante soffiata, che ha portato la polizia a individuare un ristorante di cui il malavitoso è socio occulto. Il papà di Manuel non vedrà l’ora di raggiungere la sua vittoria mentre Viola sarà in ansia come non mai. La Bruni, in preda alla preoccupazione, non saprà se partire per Barcellona insieme a Raffaele e Antonio. Cosa farà la figlia di Ornella? Lascerà l’Italia ora che il suo compagno rischia così tanto?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.