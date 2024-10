Un Posto al Sole Anticipazioni 16 ottobre 2024: Costabile rischia di rovinare il gran giorno di Manuela!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 16 ottobre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Manuela sarà molto contenta per l’inaugurazione del parco archeologico ma le cose rischieranno di andare molto male a causa di un inaspettato e sgradevole arrivo. Costabile si presenterà all’evento e la Cirillo lo vorrà cacciare. Intanto Rossella si interrogherà su gesto del primario. La carezza che il dottore le ha fatto, l’ha lasciata molto perplessa e pensierosa. Samuel invece, furioso come non mai, coglierà ogni occasione per rinfacciare a Nunzio il suo trasferimento da Diana.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Costabile rischia di rovinare il gran giorno di Manuela

Manuela ha lottato con le unghie e con i denti per non rinunciare per sempre al parco archeologico. La Cirillo ha dovuto tenere duro e finalmente i suoi sforzi verranno ripagati. Arriverà infatti il giorno dell’inaugurazione del parco e tutta la sua famiglia sarà presente, anche Niko. Per l’occasione l’avvocato ha chiesto al figlio di comportarsi bene e di non combinarne una delle sue e il piccolo, per amore della zia, ha accettato. Ma purtroppo la giornata rischierà comunque di essere rovinata e la colpa sarà di Costabile, che si presenterà all’evento senza invito. Per Manu sarà una brutta sorpresa.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella in ansia per il comportamento del primario

Rossella ha cercato di voltare pagina e una proposta di lavoro le è sembrata la giusta occasione per non pensare a Nunzio e alla sua decisione di trasferirsi da Diana. La Graziani ha accettato di dare una mano al primario ma il comportamento del dottore l’ha lasciata senza parole. Il medico le ha fatto una carezza che ha fatto venire i brividi a Ross e l’ha portata a domandarsi se questo gesto sia qualcosa di normale o possa nascondere altro. La situazione si farà molto ambigua e spaventosa. La nostra dottoressa si troverà nei guai?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Samuel rinfaccia a Nunzio la sua decisione

Samuel è disperato per il trasferimento di Nunzio. Il ragazzo non vorrebbe che il suo amico lo abbandonasse e desidererebbe poter vivere ancora con lui. Il Cammarota ha però preso la sua decisione e sente che è arrivato il momento giusto per vivere con Diana. L’aiuto chef, deluso e amareggiato, coglierà ogni occasione per rinfacciare al giovane la loro triste separazione e non lo lascerà in pace neanche per un secondo. Riuscirà a impietosirlo?

