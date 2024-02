Un Posto al Sole Anticipazioni dal 12 al 16 febbraio 2024: Ida e Diego cedono alla passione, Rosa minacciata!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 12 al 16 febbraio 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 12 febbraio 2024

Ornella ha dei forti dubbi su Luca. Dopo averlo visto, non riesce a smettere di pensare a lui. Intanto, il De Santis, benché sappia di poter contare su Giulia, la quale continua a restargli accanto in questo momento difficile, ha un nuovo importante vuoto di memoria che lo destabilizza molto. La malattia sta avanzando. Come reagirà il primario a questa terribile presa di coscienza? Intanto, Serena e Filippo si stanno dando da fare per organizzare la festa di Carnevale per Irene. Anche stavolta, però, qualcosa andrà storto, e la ragazzina ne subirà le conseguenze.

Puntata in onda Martedì 13 febbraio 2024

Nonostante siano trascorsi alcuni giorni da quando è rientrato dal suo viaggio di lavoro a Milano, Riccardo non smette di pensare a ciò che è accaduto lì con Virginia. Intanto, Rossella sta per fare una scoperta sconvolgente. Di che cosa si tratterà? Raffaele ed Ornella, invece, si stanno confrontando sulle loro preoccupazioni in merito alle condizioni di Luca, mentre quest'ultimo trova un appoggio fondamentale in Giulia. Nel frattempo, dopo che ha saputo che la festa di Carnevale è stata annullata, Irene prima se la prende con i genitori e poi si chiude ancora di più in se stessa.

Puntata in onda Mercoledì 14 febbraio 2024

Marina e Roberto sono certi di aver raggiunto il loro obiettivo: viversi il piccolo Tommaso come se fosse davvero figlio loro. Intanto, Ida e Diego accorciano finalmente le distanze. I due hanno trovato il coraggio per dare ascolto ai propri cuori. Riccardo, invece, continua a pensare all'incontro che ha avuto con Virginia a Milano. Tra i due è forse scoppiata la passione? In quel caso, Rossella sarebbe stata tradita. Nel frattempo, Micaela viene a sapere che Samuel non le ha fatto nessun regalo per il loro primo San Valentino. Questa scoperta creerà dei nuovi dissapori tra di loro.

Puntata in onda Giovedì 15 febbraio 2024

Rosa si sente sotto pressione come non mai. La donna, infatti, sa che presto dovrà lasciare il suo appartamento. Intanto, Filippo e Serena accettano l'invito a cena che hanno ricevuto da parte di Flavio Bianchi. Ma che intenzioni avrà il losco imprenditore? Riccardo, invece, si rende conto di essere pronto a compiere una grande rinuncia pur di restare al fianco di Rossella. Di quale sacrificio si parlerà? Nel frattempo, Ida e Diego cedono alla passione; nonostante ciò, decidono di non rivelare a nessuno della loro storia d'amore.

Puntata in onda Venerdì 16 febbraio 2024

Rosa sta per vivere dei nuovi e terribili momenti di panico. La donna viene minacciata da alcuni malviventi che pretendono che lasci subito l'appartamento. Anche Clara è molto spaventata dalla piega che sta prendendo questa storia. Intanto, Diana fa una prima scoperta sulle vere intenzioni di Flavio Bianchi e ne resta sconvolta. Che cosa nasconderà il losco imprenditore? Jimmy e Renato, invece, affrontano un tema tanto delicato quanto rilevante, ossia quello ambientale. Nipote e nonno discutono su quanto sia importante ridurre gli sprechi inutili per difendere il nostro pianeta.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20.50.