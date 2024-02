Un Posto al Sole Anticipazioni 16 febbraio 2024: Rosa minacciata. Clara è terrorizzata!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 16 febbraio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai 3 ci dicono che Clara ha paura che possa accadere qualcosa di brutto a Rosa...

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 16 febbraio 2024, alle ore 20.50 su Rai 3, Rosa sta per vivere dei nuovi e terribili momenti di panico. La donna viene minacciata da alcuni malviventi che pretendono che lasci subito l'appartamento. Anche Clara è molto spaventata dalla piega che sta prendendo questa storia. Intanto, Diana fa una prima scoperta sulle vere intenzioni di Flavio Bianchi e ne resta sconvolta. Che cosa nasconderà il losco imprenditore? Jimmy e Renato, invece, affrontano un tema tanto delicato quanto rilevante, ossia quello ambientale. Nipote e nonno discutono su quanto sia importante ridurre gli sprechi inutili per difendere il nostro pianeta...

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rosa e Clara spaventate a morte...

Rosa è spaventata al pensiero di dover lasciare l'abitazione in cui vive, e di dover costringere Manuel a fare lo stesso. Dopotutto, non sembra avere altra scelta: purtroppo, è stata sfrattata, e non può opporre resistenza. Tuttavia, a sta per accadere qualcosa che la spaventerà ancora di più. La donna viene minacciata da alcuni criminali, i quali pretendono che lasci immediatamente la casa. Rosa riesce a difendersi, ma poi la paura prende il sopravvento, così come succede a Clara. Quest'ultima è terrorizzata dalla piega che sta prendendo questa storia...

Un Posto al Sole Anticipazioni: Diana sconcertata!

Flavio Bianchi è un imprenditore che sta dando avvio ad un progetto di riqualifica del centro storico. Tuttavia, dietro alle sue nobili intenzioni, in realtà si nasconde la camorra, che a quanto pare sta finanziando questo suo piano. Mentre Michele, sospettoso, indaga, ora anche Diana sta per entrare a conoscenza delle vere intenzioni di Bianchi e, com'era prevedibile, non reagirà per niente bene: l'architetto resterà letteralmente sconvolta!

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Jimmy e Renato parlano dell'ambiente...

Jimmy e Renato stanno per affrontare un tema molto delicato, ma altrettanto importante. Nipote e nonno si ritroveranno nella situazione in cui sarà inevitabile parlare dell'ambiente. Sia il Poggi junior che il Poggi senior si metteranno a conversare su quanto sia rilevante tentare di ridurre gli sprechi inutili, ed eliminare le cattive abitudini per difendere il nostro pianeta...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 12 al 16 febbraio 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.