Un Posto al Sole Anticipazioni 13 febbraio 2024: Riccardo ripensa al bacio con Virginia. Rossella finirà per soffrire

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 13 febbraio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Riccardo non riesce a dimenticare il bacio con Virginia.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 13 febbraio 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Riccardo non riuscirà a togliersi dalla mente il bacio con Virginia. Rossella potrebbe essere destinata a vivere un vero incubo, visto che farà una scoperta sconvolgente. Intanto Raffaele e Ornella saranno sempre più preoccupati per Luca, che troverà l’appoggio di Giulia, indispensabile per lui. Irene, dopo le terribili conseguenze della festa di Carnevale annullata, si chiuderà sempre più in sé stessa.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Riccardo ripensa a Virginia

Le nozze tra Rossella e Riccardo potrebbero nascondere un vero e proprio terremoto. Riccardo non riuscirà a dimenticare facilmente quello che è successo con Virginia; il bacio che si sono scambiati sembra aver risvegliato qualcosa in lui e non pare possibile cancellare tutto. Crovi dovrà fare i conti con questa situazione molto complessa così come Rossella, nel vortice delle emozioni, sarà sconvolta da una scoperta che proprio non avrebbe mai immaginato di fare.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Luca felice di avere Giulia accanto

La salute di Luca sta peggiorando e la situazione sta diventando ingestibile. Il dottore è felice e lo sarà ancora, dell’appoggio di Giulia. La Poggi ha promesso di stargli accanto e di farlo nel modo più sincero possibile. Raffaele e Ornella cercheranno di capire come aiutare il medico ma anche la stessa Poggi, consapevoli però di non poter fare molto per loro, non ora che le cose si sono complicate così tanto.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Irene si chiude in se stessa

La festa di Carnevale di Irene è stata annullata e per la piccola è stato un vero e proprio trauma. Serena e Filippo si troveranno a dover affrontare il cattivo umore della loro bambina che, delusa e amareggiata, si chiuderà sempre più in se stessa. Riusciranno a farla uscire dal suo bozzolo ma soprattutto a calmarla? Ma soprattutto cosa starà succedendo alla nostra Irene?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 12 al 16 febbraio 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.