Un Posto al Sole Anticipazioni 15 febbraio 2024: Ida e Diego cedono alla passione!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 15 febbraio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai 3 ci dicono che Ida e Diego fanno l'amore, ma decidono di tenere la relazione segreta...

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 15 febbraio 2024, alle ore 20.50 su Rai 3, Rosa si sente sotto pressione come non mai. La donna, infatti, sa che presto dovrà lasciare il suo appartamento. Intanto, Filippo e Serena accettano l'invito a cena che hanno ricevuto da parte di Flavio Bianchi. Ma che intenzioni avrà il losco imprenditore? Riccardo, invece, si rende conto di essere pronto a compiere una grande rinuncia pur di restare al fianco di Rossella. Di quale sacrificio si parlerà? Nel frattempo, Ida e Diego cedono alla passione; nonostante ciò, decidono di non rivelare a nessuno della loro storia d'amore...

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rosa sotto pressione...

Rosa si sente molto sotto pressione. La donna ha da poco scoperto che presto dovrà lasciare la casa in cui vive con il figlioletto, Manuel, ed ovviamente non l'ha preso per niente bene. Rosa teme che da un momento all'altro si ritroverà senza un tetto sopra la testa, e soprattutto teme che il bambino subirà lo stesso ingiusto destino. L'ex di Damiano sa di avere a che fare con un gran bel problema, e non ha la minima idea di quale potrebbe essere la soluzione. Tuttavia, i guai per Rosa sono soltanto appena cominciati...

Un Posto al Sole Anticipazioni: Filippo e Serena alle prese con Bianchi...

Filippo e Serena sono preoccupati. Irene, nell'ultimo periodo, ha assunto un atteggiamento strano che ha messo sull'attenti entrambi i genitori. La ragazzina è piuttosto taciturna, e, quando non se ne sta zitta, si esprime in modo scontroso. Per tentare di risollevarle il morale, il Sartori e la Cirillo hanno organizzato una festa di Carnevale, che però è saltata, facendo stranire ancora di più Irene. Tuttavia, i coniugi hanno anche altro a cui pensare: sono stata invitati a prendere parte ad una cena da Flavio Bianchi, ed hanno accettato. Ma che cosa vorrà davvero il losco imprenditore?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Ida e Diego fanno l'amore!

Riccardo è rientrato da qualche giorno dal suo viaggio di lavoro a Milano, dove ha incontrato per puro caso Virginia. Il dottore, da quel momento, non ha fatto altro che pensare a quanto era accaduto con l'ex che non vedeva da ormai diverso tempo. Non si sa con precisione che cosa sia successo, dunque non si sa se il Crovi abbia tradito o meno Rossella, quel che è certo è il medico è giunto ad una conclusione. Riccardo si dice pronto a compiere una grande rinuncia pur di restare al fianco della futura moglie. Ma di quale sacrificio si tratterà? Intanto, Ida e Diego si sono finalmente abbandonati alla passione. Dopo aver fatto l'amore, però, entrambi concordano sul fatto che è meglio tenere la love story segreta...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 12 al 16 febbraio 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.