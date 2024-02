Un Posto al Sole Anticipazioni 12 febbraio 2024: La salute di Luca peggiora. Si mette male!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 12 febbraio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Luca avrà un altro vuoto di memoria. Le condizioni di salute del dottore vacilleranno drammaticamente.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 12 febbraio 2024, alle ore 20.50 su Rai3, la salute di Luca peggiorerà enormemente. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che mentre Ornella nutrirà ancora molto dubbi su De Santis e sulla sua capacità di gestire la sua malattia, Giulia continuerà a sostenerlo. Purtroppo il dottore avrà un altro vuoto di memoria, che lo colpirà nel profondo. Intanto Serena e Filippo riusciranno a organizzare una bella festa di Carnevale per Irene. La piccola, sostenuta dai genitori, sembrerà riuscire a recuperare il suo buonumore.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ornella tiene d’occhio Luca

Raffaele è corso in soccorso di Ornella e Giulia. Le due donne si sono allontanate per via di Luca e del diverso atteggiamento che hanno dimostrato di avere davanti alla malattia, ormai evidente del De Santis. Nonostante l’intervento del Giordano, Ornella non riuscirà a fingere di non avere più dubbi sul dottore e questo infastidirà Giulia, che è pronta a dare una mano al medico, a cui è molto legata.

Anticipazioni Un Posto al Sole: La salute di Luca peggiora

Giulia cercherà di convincere tutti che Luca possa farcela e che le sue condizioni di salute non siano compromettenti. Purtroppo però le cose si metteranno male, senza che la Poggi possa farci nulla. Il medico avrà una brutta ricaduta; le sue condizioni di salute peggioreranno e avrà un altro vuoto di memoria, che gli darà il segnale definitivo che si dovrà – da ora in poi – aspettare il peggio. La Poggi gli prometterà di non lasciare il suo fianco ma non basterà.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Irene pronta alla sua festa di Carnevale

Per tirare su il morale a Irene, Filippo e Serena organizzeranno una festa di Carnevale a casa loro. La piccola Sartori sarà molto felice di questa novità e ringrazierà i suoi genitori. Purtroppo però il buonumore della piccola non durerà a lungo. Qualcosa, e scopriremo cosa solo durante la puntata del 12 febbraio 2024, la destabilizzerà talmente tanto da farla tornare a essere inquieta e intrattabile.

