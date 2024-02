Un Posto al Sole Anticipazioni 14 febbraio 2024: Riccardo ha davvero tradito Rossella?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 14 febbraio 2024, alle ore 20.50 su Rai 3, Marina e Roberto sono certi di aver raggiunto il loro obiettivo: viversi il piccolo Tommaso come se fosse davvero figlio loro. Intanto, Ida e Diego accorciano finalmente le distanze. I due hanno trovato il coraggio per dare ascolto ai propri cuori. Riccardo, invece, continua a pensare all'incontro che ha avuto con Virginia a Milano. Tra i due è forse scoppiata la passione? In quel caso, Rossella sarebbe stata tradita. Nel frattempo, Micaela viene a sapere che Samuel non le ha fatto nessun regalo per il loro primo San Valentino. Questa scoperta creerà dei nuovi dissapori tra di loro...

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina e Roberto cantano vittorio!

Marina e Roberto cantano vittoria. I due hanno dovuto superare innumerevoli ostacoli, a partire dalla follia di Lara fino ad arrivare all'ostilità di Raffaele e Diego, ma, alla fine, ne sono sicuri, hanno raggiunto il loro scopo. Infatti, tanto la Giordano quanto il Ferri sono convinti del fatto che ormai abbiano centrano l'obiettivo, ossia vivere come se il piccolo Tommaso fosse a tutti gli effetti figlio loro. I coniugi riusciranno a mantenere intatta questa certezza, oppure ben presto accadrà qualcosa che gliela spazzerà via impietosamente?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ida e Diego si riavvicinano...

Ida sembra aver finalmente trovato qualcuno che le voglia davvero bene. La giovane ne ha passate tante, e, purtroppo, non sempre si è imbattuta nelle persone giuste, ossia quelle pronte ad aiutarle in modo disinteressato. Tuttavia, per fortuna, il Giordano junior ha fatto sin da subito eccezione. Quest'ultimo, però, dopo aver scoperto che Ida aveva venduto Tommaso, indignato, aveva preso le distanze da lei; adesso, invece, si mostra più comprensivo e compassionevole, ma soprattutto conscio del fatto che non può andare avanti ad ignorare il suo cuore. E così, adesso Ida e Diego trovano il coraggio di riavvicinarsi.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Riccardo ha tradito Rossella?

Riccardo è rientrato ormai da qualche giorno da Milano, eppure non fa altro che pensare all'incontro casuale che ha avuto lì con Virginia. Ma che cosa sarà realmente accaduto tra i due ex nel capoluogo lombardo? Se avessero ceduto alla passione, allora il Crovi avrebbe tradito Rossella! Intanto, Micaela sta per fare una scoperta che la lascerà di stucco. La ragazza viene a sapere che Samuel non le ha fatto nessun regalo per la festa degli innamorati, e non la prende per niente bene. Dopotutto, questo è il loro primo San Valentino. Questa presa di coscienza da parte della Cirillo non farà altro che creare delle nuove e preoccupanti tensioni all'interno della coppia. Guai in vista per il Piccirillo!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 12 al 16 febbraio 2024.

