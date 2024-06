Un Posto al Sole Anticipazioni dal 1 al 5 luglio 2024: Ida in crisi per la proposta inaspettata di Diego, Rosa nei guai!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 1 al 5 luglio giugno 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 1 al 5 luglio 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 1 luglio 2024

Rossella e suo padre Michele si rendono protagonisti di una dura discussione. Tempo di chiarimenti per Ornella e Luca, che inizia a fare i conti con la sua malattia e ad accettarne le conseguenze. Nel frattempo Roberto è angosciato per la decisione che dovrà prendere il Tribunale sulla custodia di Tommaso, ma un’emozione inattesa che potrebbe cambiare tutto. Serena, invece, riesce ad ottenere la sua rivincita sulle gemelle, che iniziano a meditare nuove rappresaglie contro di lei.

Puntata in onda Martedì 2 luglio 2024

Per Ida e Diego arriva finalmente il momento di iniziare a realizzare il loro sogno di famiglia insieme a Tommaso, mentre Marina e Roberto devono cominciare ad abituarsi all’idea di dover lasciare il bambino. Intanto Giulia e tutti gli amici si stringono intorno a Luca, consapevoli del momento difficile che sta vivendo quest'ultimo.

Puntata in onda Mercoledì 3 luglio 2024

Dopo un confronto con la moglie, Roberto cerca di mettere da parte la sua ossessione per Tommy e prova ad andare avanti con la sua vita. Intanto Diego dà una scossa alla sua storia con Ida, mentre Luca prende atto delle conseguenze della sua malattia e prova a reagire affidandosi all’amore di Giulia. Nel frattempo, Jimmy si prepara a conoscere la nipote di Valeria.

Puntata in onda Giovedì 4 luglio 2024

Dopo aver combattuto con le unghie e con i denti per non perdere la sua casa, Rosa scopre di essersi fatta dei nemici nel suo quartiere. Ida, in crisi per la proposta di Diego, cerca conforto in Raffaele. Intanto Mina, la nipotina di Valeria, conquista Jummy. Zia e nipote, però, sembrano nascondere qualcosa.

Puntata in onda Venerdì 5 luglio 2024

Guido si sforza di preservare la sua vita di coppia con Mariella, che percepisce che c’è qualcosa che non va e che riguarda proprio l’infatuazione di Guido per Claudia. Intanto Rosa, dopo essersi resa protagonista di una rissa con una sua vicina, approfondisce la conoscenza con Don Antoine. Se da una parte Niko è ormai sicuro della sua relazione, dall’atra Manuela appare altrettanto tranquilla rispetto alla nuova storia dell’ex.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.