Un Posto al Sole Anticipazioni 1° luglio 2024: Per Luca si mette molto male!

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 1° luglio 2024, Luca vivrà uno dei momenti più bui della sua malattia mentre Roberto aspetterà con ansia la sentenza del Tribunale. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete dell’episodio della Soap.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 1° luglio 2024, alle ore 20.50 su Rai3, la salute di Luca peggiorerà vistosamente. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il De Santis riuscirà sì a chiarire con Ornella ma attraverserà uno dei momenti più brutti e difficili della sua vita. I sintomi della sua malattia torneranno a farsi sentire e stavolta in modo molto pesante. L’unica cosa che riuscirà a dargli il coraggio di affrontare questi momenti, sarà la vicinanza di Giulia, sempre al suo fianco. Rossella avrà una brutta discussione con suo padre e questo influenzerà il cattivo umore della ragazza, orma certa di aver perso Nunzio. Roberto sarà sempre più spaventato dalla possibilità, molto concreta, di perdere Tommaso. Il Tribunale sta infatti per emettere la sentenza. Serena invece si prenderà una rivincita sulle gemelle.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Luca sempre più perso in sé stesso

Ornella e Giulia sono spaventate a morte. È ormai chiato che Luca non stia bene e questo segreto, tenuto tale per diversi mesi, è ormai uscito allo scoperto. La Bruni e Rossella stanno tenendo d’occhio il primario e hanno l’intento di aiutarlo nei brutti momenti che la sua malattia lo costringe a vivere. E proprio uno di questi si presenterà senza pietà. Il De Santis vivrà uno dei più bui e preoccupanti episodi di assenza, che gli faranno capire che la sua situazione clinica sta peggiorando e pure velocemente. La sua esistenza, la sua carriera e i suoi affetti stanno per perdersi nei ricordi. Il medico sarà ancora più preoccupato di prima ma saprà di poter contare su Giulia, sempre al suo fianco e pronta a prendersi cura di lui qualunque cosa accada. Ma per quanto tempo il dottore riuscirà a farcela senza chiedere aiuto a qualcun altro?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto in ansia per la sentenza

L’esame del DNA non ha dato scampo a Roberto e l’unica speranza rimasta a Ferri è che i giudici ritengano Ida incapace di occuparsi di suo figlio, che ha già una volta abbandonato. A Palazzo Palladini, nel grande appartamento del manager, si respirerà un’aria molto tesa. Tutti, Roberto per primo, attendono la sentenza del Tribunale, che sta per arrivare e che stabilirà il destino di tutti. Marina tenterà ancora una volta di stare accanto al marito, ormai diventato intrattabile talmente è nervoso mentre Diego e la sua compagna sentiranno di avercela fatta. Ma sarà davvero così o ci dobbiamo aspettare altre sorprese che potrebbero riaccendere le speranze del padre di Filippo, che sino all’ultimo ha tentato l’impossibile?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Serena si prende la sua rivincita

La tensione non si respira solo a casa Ferri. Anche Rossella è tesa come una corda di violino e le ultime scelte di Nunzio l’hanno destabilizzata definitivamente. La ragazza finirà per esplodere davanti a Michele, con cui avrà una brutta discussione. Rivincita e soddisfazione per Serena, impegnata in un cambio si stagione piuttosto movimentato. La Cirillo si prenderà la sua bonaria vendetta sulle sue sorelline, che non potranno fare nulla per impedire che la maggiore faccia il ballo della vittoria.

