Un Posto al Sole Anticipazioni 4 luglio 2024: Jimmy si innamora mentre Rosa e Ida sono di nuovo in difficoltà!

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 4 luglio 2024, Jimmy non riuscirà a togliersi dalla testa la nipote di Valeria mentre Rosa capirà di essersi fatta dei nemici. Ida invece non saprà come comportarsi con Diego dopo la sua proposta di matrimonio. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete dell’episodio della Soap.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole in onda il 4 luglio 2024, alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Jimmy sarà letteralmente stregato da Mina, la bella nipotina di Valeria. Il bambino non riuscirà a levarsela dalla testa ma presto potrebbe scoprire che sia lei che sua zia stanno nascondendo qualcosa. Intanto Rosa, tornata a casa, capirà di essersi fatta dei nemici. Tutta colpa della sua lotta per non perdere il suo appartamento. La Picariello finirà in grossi guai. Ida invece si troverà in difficoltà. La proposta di Diego l’ha letteralmente travolta e non sa cosa fare. Spaventata di deludere tutti, si confiderà con Raffaele. Il Giordano saprà darle il giusto consiglio affinché le cose non degenerino?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Jimmy innamorato di Mina, la nipote di Valeria

Jimmy non riesce ad abituarsi alla nuova compagna di suo padre. Niko ha perso la testa per Valeria e ha cambiato gli equilibri nella sua vita e in quella del figlio. Il piccolo Poggi si sente trascurato ed è molto geloso di non avere più la totale attenzione del suo papà e non ha nemmeno grande simpatia per Vale. Il bambino comincerà però ad affezionarsi a Mina, la nipote della Paciello, che ha appena incontrato. Jimmy si innamorerà a prima vista della bella ragazzina e non smetterà di pensarci. Ma attenzione alle prossime trame di Un Posto al Sole. Valeria e sua nipote sembrano nascondere un grande segreto!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosa di nuovo nei guai

Rosa ha lottato sino alla fine per riavere il suo appartamento e per impedire che il clan di Torrente l’avesse vinta. La Picariello è riuscita a tornare a casa ma si renderà conto che non è più la benvenuta nel quartiere. Con la sua lotta si è fatta diversi nemici e in molti la tengono d’occhio, pronti a fargliela pagare per aver provocato così tanto scalpore. E presto dovrà difendersi da alcuni “vicini” che la prenderanno di mira e proveranno a farle del male. Un episodio che le farà capire di essere ancora nei guai e che potrebbe avere delle grosse ripercussioni persino su Eduardo, nel mirino del boss insieme a Clara e Federico.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Ida in crisi dopo la proposta di Diego

Diego ha chiesto a Ida di sposarlo ma la reazione della ragazza non è stata quella che si aspettava. La Kovalenko non è entusiasta di diventare la moglie del Giordano, almeno non adesso. La ragazza sente che la sua vita sta già cambiando più velocemente del previsto e non vuole aggiungere altri pensieri a quelli che già ha. Il suo unico obiettivo è quello di poter riabbracciare Tommaso e poterlo crescere senza più dover lottare. Ida sa che dicendo no a Diego finirà per spezzargli il cuore e si sentirà in grande difficoltà. Non vuole certo ferire il suo compagno, che ha fatto tanto per lei e non le ha mai davvero voltato le spalle. Per evitare di fare danni, si confiderà con Raffaele, il solo a poterle dare i consigli giusti per non creare sofferenze, proprio ora che la felicità è così vicina.

